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04 февраля
Португалия начинает выдавать россиянам туристические визы
Визы будут выдаваться для посещения Мадейры, куда разрешен въезд российских туристов, и куда начинаются рейсы «Уральских авиалиний»
Как сообщается на сайте посольства Португалии в России, «С 20 февраля "Уральские авиалинии" открывают еженедельные рейсы на архипелаг Мадейра по маршруту Москва-Фуншал.
С 3 февраля лица, совершающие этот прямой перелет или любой другой прямой перелет из России на Мадейру в целях туризма и отдыха, могут обратиться за шенгенской визой в Визовый центр Португалии BLS в Москве , для чего понадобится предъявить полный пакет документов, в том числе авиабилеты в оба конца и бронь в отеле на период пребывания. Подать на визу также можно через российских туроператоров, аккредитованных посольством Португалии в Москве.
Путешествующие должны ознакомиться с правилами въезда на Мадейру и континентальную Португалию в рамках пандемии (так как они могут отличаться)».
На сайте Визового центра, в свою очередь сообщается: "Вся необходимая информация по правилам подачи документов для путешествия на Мадейру будет размещена на нашем сайте в ближайшее время. Пожалуйста, следите за обновлениями”.
На сайте визового провайдера BLS также можно выбрать для подачи документов визовые центры, расположенные в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Екатеринбурге, Самаре, Новосибирске, Нижнем Новгороде и Ростове-на-Дону. Для подачи заявления на визу в Португалию необходима предварительная запись. Все заявители на получение визы (включая несовершеннолетних детей и детей, вписанных в паспорт родителей) должны быть включены в регистрацию.
На сайте BLS сообщается, что заявитель может подать документы на получение шенгенской визы за 6 месяцев до предполагаемой поездки, но не менее чем за 15 дней до даты поездки.
Напомним, что новые рейсы Жуковский - Фуншал - Жуковский будут выполняться с 20 февраля 2022 года по воскресеньям. Согасно расписанию на сайте перевозчика, рейсы будут выполняться на лайнере Airbus A321neo.
Вылет из Жуковского в 08:15 утра, прилет в Фуншал в 12:05, время местное. Рейс заявлен как чартерный. Стоимость билета в один конец - от 32 тыс. руб., время в пути - 6:50.
Сейчас российские туристы могут попасть на Мадейру, предъявив, помимо действующей визы, на выбор один из трех документов: сертификат о вакцинации против COVID-19 (включая и «Спутник V»), справку о перенесенном за последние полгода заболевании либо отрицательный ПЦР-тест, действительный не более 72 часов.
Также вместо ПЦР допускается иметь при себе тест на антиген, сделанный не позднее 48 часов до вылета, или пройти лабораторный анализ по прибытии на Мадейру.
В случае положительного результата придется отправиться на обязательную 10-дневную изоляцию .
От процедуры тестирования освобождены привитые ранее «Спутником», дети до 12 лет и обладатели европейских цифровых сертификатов, а также пассажиры с медицинским документом, подтверждающим выздоровление от COVID-19, выданным в течение последних 90 дней.
/TOURBUS.RU
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