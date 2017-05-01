Новости Зарина Догузова: Программа кешбэка может закончиться раньше Глава Ростуризма предупредила, что выделенные на весенний этап программы кешбэка средства могут закончиться раньше запланированного

В Ростуризме советуют не откладывать покупку туров по России с кешбэком, так как выделенные правительством на стартовавший 18 января этап акции средства могут закончиться раньше срока ее окончания 12 апреля. Об этом сообщила сегодня журналистам глава ведомства Зарина Догузова, - сообщает «Интерфакс». «С учетом большой популярности программы хочу посоветовать тем, кто точно хочет воспользоваться кешбэком и уже запланировал поездку, не откладывать покупку. У нас в этом году на программу выделено 5 млрд рублей, из которых 56% средств предусмотрены на текущий этап, а остальные будет направлены на осенний этап программы. Поэтому мы советуем поторопиться», — подчеркнула г-жа Догузова. Она пояснила, что если средства закончатся раньше окончания окна продаж, то программа на весну будет остановлена. Россияне за две недели распродажи путешествий по России с кешбэком приобрели туров и проживания в отелях на 5 млрд рублей, динамика продаж вдвое выше, чем на прошлых этапах программы, сообщила также Зарина Догузова. «За две недели работы туристического кешбэка порядка 200 тысяч туристов уже приобрели туры и проживание в отелях на более чем 5 млрд рублей. Суммарно на карты «Мир» туристам вернулся уже почти 1 млрд рублей. Мы видим, что динамика спроса выше в среднем в два раза, чем на прошлых этапах, и в целом продажи по стране выросли почти на 50% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года», — сказала глава ведомства. Что касается географии поездок, то, по данным Ростуризма, туристы активно продолжают кататься на лыжах по всей стране – в Сочи, на Алтае, в Свердловской и Челябинской областях, Башкирии. Популярны туры в Краснодарский край, Крым, Калининградскую область, Казань, Пермский край, Ленинградскую и Московскую область и столицы — Санкт-Петербург и Москву. Кроме того, пользуются спросом санатории Сочи, Крыма, Кавминвод, курорта Белокуриха на Алтае, Башкирии и Тюменской области. Текущий этап распродажи туров с кешбэком стартовал 18 января и продлится до 12 апреля. Отправиться в поездку можно до 30 апреля, а в речной круиз – до 31 мая. В текущем этапе туристического кешбэка участвуют 662 туроператора, 69 агрегаторов, 3329 средств размещения из всех регионов России. Для туристов доступно более 2 млн предложений. Получить кешбэк в размере 20% от стоимости тура или проживания в отеле, но не более 20 тыс. рублей, можно если оплатить поездку онлайн картой «Мир», зарегистрированной в программе лояльности. /TOURBUS.RU

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