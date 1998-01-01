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04 февраля
Российские туристы рискуют не попасть на Филиппины даже на условиях карантина

Департамент по туризму Филиппин, похоже, поспешил «открыть» страну для наших туристов


 

Как заявили нам на прошлой неделе в российском представительстве Департамента по туризму Филиппин, «Филиппины открываются для российских туристов».

Сообщалось, что Филиппины с 10 февраля разрешили въезд полностью вакцинированным путешественникам из списка стран, у которых есть соглашение с республикой о безвизовом въезде. Россия в этом списке присутствует, а потому предполагалось, что российским туристам тоже можно будет въехать на Филиппины без виз и карантина.

 

Как сообщили нам в пресс-службе турофиса Филиппин, 28 января министр туризма страны г-жа Берна Ромуло-Пуят объявила о том, что Межведомственная целевая группа по борьбе с инфекционными заболеваниями (IATF-EID) одобрила предложение Департамента туризма разрешить въезд иностранных туристов.

«Туристы, приехавшие на отдых, также должны иметь при себе свидетельство о полученной прививке от COVID-19, которая была признана IATF-EID. К таковым относятся: сертификаты о прививках, выданные Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ), VaxCertPH Министерства здравоохранения, а также национальный/государственный цифровой сертификат иностранного правительства, принятый VaxCertPH по взаимной договоренности, если иное не разрешено IATF», - отметили в пресс-службе. При этом вакцина «Спутник» в стране признается.

 

Между тем, вчера вечером Ассоциация туроператоров сообщила, что российские вакцинированные туристы не смогут приезжать на Филиппины, начиная с 10 февраля 2022 года, как было объявлено ранее. Это вновь подтвердили в посольстве России на Филиппинах, ссылаясь на отсутствие необходимого для поездок взаимного признания сертификатов о вакцинации.

 

Так сообщили, что вопрос о взаимном признании российских и филиппинских сертификатов в настоящее время не решен, и находится в проработке по линии Министерств здравоохранения Российской Федерации и Республики Филиппины.

«Основным критерием признания иммунизации пассажира филиппинскими профильными ведомствами является наличие одного из признаваемых местными властями цифровых сертификатов о вакцинации: выданных Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ), филиппинских документов (VaxCertPH), а также выданных компетентными органами иностранных государств, признавших на основе принципа взаимности указанные филиппинские сертификаты или разрешенные специальным указанием Межведомственной комиссии по борьбе с инфекционными заболеваниями.

На конец января 2022 года в этот перечень входят 30 стран, и России среди них нет», – говорится на сайте посольства Российской Федерации на Филиппинах.

 

Таким образом, российские граждане, прошедшие иммунизацию российским препаратом «Спутник V», и имеющие при себе соответствующие сертификаты, оформленные через Единый портал государственных услуг, пока что не смогут рассчитывать на свободный безвизовый въезд в страну, отметили в посольстве.

 

По информации АТОР, до 16 февраля привитые россияне могут приехать на Филиппины на условии карантина . Однако правительство Филиппин уже анонсировало планы полностью запретить въезд непривитым иностранцам (а до взаимного признания сертификатов привитые «Спутником» будут считаться таковыми) с 16 февраля, - отмечает АТОР.  

/TOURBUS.RU


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