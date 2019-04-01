1,2 млрд руб. выделено на поддержку внутренних чартеров

Михаил Мишустин сегодня подтвердил выделение субсидий на чартерные туристические рейсы по России на этот год

Российские туроператоры в 2022 году вновь получат субсидии на внутренние чартерные перевозки, это позволит туротрасли справляться с последствиями пандемии, сообщил премьер РФ Михаил Мишустин. "С помощью этих субсидий операторы смогут возместить до 50% затрат на организацию рейсов", — сказал сегодня г-н Мишустин на заседании правительства.

Он также добавил, что в национальном проекте по туризму (в течение следующих трех лет) на эти цели будут ежегодно будут выделять по 1,2 млрд рублей.

Глава правительства выразил надежду на то, что граждане России воспользуются новыми возможностями для путешествия по стране, потому что пакетные туры в популярные российские города станут более доступными.

Напомним, что на минувшей неделе в ходе пресс-конференции было сообщено, что туроператор «TUI Россия» при поддержке Ростуризма и региональных органов власти запускает в феврале зимнюю чартерную программу из Москвы на озеро Байкал, остров Сахалин и в Мурманскую область.

"Туристические чартеры – это одна из наших мер по формированию удобных и доступных предложений для активного отдыха и семейных путешествий по стране, которые помогают нам открывать новые направления, особенно в отдаленные регионы", — сообщила на пресс-конференции глава Ростуризма Зарина Догузова.

Она добавила, что организованные туры на базе чартерных программ в регионы подойдут тем путешественникам, которые не хотят тратить много времени на организацию своих поездок и готовы довериться туроператору.

Глава туркомпании TUI Тарас Демура в свою очередь напомнил, что, что благодаря субсидиям Ростуризма в размере половины стоимости фрахта самолета цена таких пакетов, включающих перелет, размещение и экскурсии, получается в 2-2,5 раза дешевле, чем при самостоятельной покупке авиабилета и бронировании отеля.

/TOURBUS.RU