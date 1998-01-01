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03 февраля
Италия и Чехия отменяют часть антикоронавирусных ограничений
Ранее о частичной или полной отмене ограничений уже заявила власти Великобритании, Дании, Норвегии, Франции и Финляндии
Италия поддержала общеевропейский тренд на ослабление авнтиковидных ограничений, - сообщает Ассоциация туроператоров. Так, до сих иностранцы могли въезжать в Италию со своими прививочными документами (речь о вакцинах, одобренных ВОЗ), однако не могли получить Super Green Pass – пропуск, дающий право заселяться в отель, посещать ресторан или иметь доступ к другим общественным местам.
Теперь эту несправедливость исправят: по новым правилам все, кто прибывает из иностранного государства с сертификатом о выздоровлении или вакцинации препаратом, признанным в Италии (с момента иммунизации или выздоровления должно пройти не более 6 месяцев) смогут иметь доступ ко всем услугам и в учреждения, где необходим Super Green Pass на основании своих документов.
Те же, кто привит вакцинами, не признанными в Италии (например, российским «Спутником»), или имеет свидетельства о выздоровлении (оба документа – не старше 6 месяцев) смогут посещать общественные заведения, где нужен Super Green Pass, при предоставлении результата экспресс-теста на коронавирус (действителен до 48 часов) или ПЦР-теста (действителен до 72 часов). При этом тест для тех, кто привит, а затем переболел ковидом, уже даже не обязателен.
По данным агентства ANSA, указ с новыми правилами вступит в силу в понедельник, 7 февраля.
«Нововведения означают, что наши граждане могут въехать в Италию с бизнес-целями и по медицинским показаниям при наличии шенгенской визы, сертификата о вакцинации отечественными вакцинами или сертификата о перенесенном ковиде. Срок действия сертификатов не должен превышать 6 месяцев. При наличии ПЦР или экспресс-теста россияне смогут заселяться в отели и посещать общественные места в Италии», – прокомментировали новосседения в PAC Group.
В свою очередь в Чехии со следующей недели гражданам позволят посещать рестораны и другие развлекательные заведения без сертификатов о вакцинации или перенесенном COVID-19, сообщают сегодня западные СМИ со ссылкой на заявление премьера Петра Фиалы.
Также с 18 февраля в стране будет отменено обязательное тестирование на коронавирус на предприятиях и в школах. Однако такие меры, как ношение масок в закрытых помещениях и лимит на количество людей в них, сохранятся.
При этом в среду сообщалось, что в стране был установлен новый максимум по количеству заражений COVID-19 за сутки, тогда в Чехии выявили более 57 тыс. новых случаев. За весь период пандемии в Чехии было выявлено более 3,1 млн случаев заражения коронавирусом и около 37 тыс. смертей от заболевания.
Ранее об отмене или частичной отмене ограничений заявили в Великобритании, Дании, Норвегии, Финляндии и Франции.
"Мы призываем к осторожности, так как большинство стран не прошли пик "омикрона". В большинстве стран показатель вакцинации низок — при этом также среди очень уязвимых групп населения. Поэтому сейчас не время для снятия всех ограничений сразу", — заявила между тем на этой неделе технический руководитель ВОЗ по проблеме COVID-19 Мария Ван Керкхове.
По данным ВОЗ, за прошедшую неделю по всему миру зарегистрировано 22 млн случаев заражения COVID-19.
/TOURBUS.RU
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