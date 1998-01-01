С завтрашнего дня вакцинированным «Спутником» россиянам разрешено отдыхать на Бали

Власти Индонезии приняли решение открыть остров Бали для вакцинированных иностранных туристов и сократить период карантина с десяти до пяти дней, сообщает портал Coconuts, на который сегодня ссылается «Интерфакс».

"Вакцинированные иностранные туристы старше 12 лет могут приезжать на Бали с 4 февраля. Теперь посещать остров можно как стыковочными, так и прямыми рейсами. Важно, что для иностранцев, привитых двухкомпонентными вакцинами период карантина, который можно соблюдать на острове, составит 5 дней, для привитых однокомпонентной – неделю", — сообщает портало.

В стране одобрено использование вакцин производства компаний Sinovac, Sinopharm, AstraZeneca, Moderna, Pfizer, а также российской "Спутник V".

Как отмечает портал, для въезда в Индонезию всем туристам потребуется отрицательный ПЦР-тест, сделанный не ранее чем за 48 часов до поездки, а также медицинская страховка, покрывающая лечение от COVID-19. По прилету нужно сдать еще один тест, после которого необходимо самоизолироваться в одном из отелей-обсерваторов. Гостиницу нужно забронировать и оплатить заранее.

Власти Бали уточняют, что на острове пять отелей готовы принимать иностранных гостей для прохождения карантина: Grand Hyatt и Westin Resort в Нуса-Дуа, Royal Tulip в Джимбаране, Griya Santrian в Денпасаре и Viceroy в Убуде.

"Карантинный пакет обойдется примерно в $837 на человека на семь дней и включает трехразовое питание, услуги прачечной и третий ПЦР-тест, который туристам нужно сделать за день до окончания карантина.

Учитывая, что привитым двухкомпонентными вакцинами нужно соблюдать самоизоляцию пять дней, власти намерены пересмотреть стоимость услуг в сторону уменьшения", — пишет Coconuts.

Как сообщила в свою очередь информагентству исполнительный директор ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе, российские туристы теперь официально могут посещать Индонезию как по cпециальной краткосрочной визе VITAS, так и по бизнес-визе.

"Раньше этой возможностью пользовались не только деловые путешественники, но и туристы, но все же такой вариант был сопряжен с рисками. Теперь граждане РФ могут приезжать по бизнес-визе с целью туризма", — сказала она, ссылаясь на туристический офис Индонезии в России VITO Russia.

Эксперт добавила, что для оформления бизнес-визы требуется спонсорское письмо, которое до настоящего времени могли оформить только специальные компании, работающие в Индонезии, поэтому не понятно, какой конкретно механизм будет применен для обслуживания большого числа туристов. Как считает г-жа Ломидзе, нужно дождаться конкретики по этому вопросу со стороны властей Бали.

Отметим также, что, по данным аналитического центра сервиса поездок и путешествий Туту.ру, поиски билетов в Индонезию выросли в 5,5 раз на фоне новости о том, что россияне, привитые "Спутником V", смогут с 4 февраля посещать индонезийский остров Бали.

/TOURBUS.RU