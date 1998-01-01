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03 февраля
Россия и Марокко восстанавливают авиасообщение
В связи со снятием властями Марокко запрета на международные полеты, Royal Air Maroc планирует в ближайшие дни возобновить рейсы Москва-Касабланка
Правительство Марокко с 7 февраля отменяет запрет на международные полеты, действовавший с 29 ноября 2021 года, сообщает национальное агентство новостей Mapnews, на которое ссылается сегодня «Интерфакс».
Запрет на все международные рейсы был введен 29 ноября 2021 года для предупреждения распространения штамма "омикрон". В декабре границы страны были фактически закрыты, единственными разрешенными полетами были вывозные рейсы для репатриации застрявших в Марокко иностранцев.
Сейчас запрет на международное авиасообщение снимается в связи "с эволюцией эпидемиологической ситуации в королевстве".
"Для эффективной реализации решения правительства вводятся ограничительные меры для въезжающих в страну. Въезд будет разрешен только для иностранцев с сертификатом о прививке и отрицательным ПЦР-тестом, сделанным не ранее чем за 48 часов до посадки в самолет. В аэропортах Марокко будет проводиться экспресс-тестирование пассажиров по прибытии. Также выборочно будет проводиться ПЦР-тестирование методом случайной выборки", — говорится в сообщении агентства.
В отелях и других местах, где живут туристы, должна быть обеспечена возможность проведения еще одного теста через 48 часов после въезда в страну. В случае положительного результата объекты размещения должны обеспечить для бессимптомных туристов возможность изоляции и наблюдения по месту проживания, а заболевших с симптомами направить в больницы.
Как напоминает информагентство, Россия возобновила авиасообщение с Марокко в начале июня 2021 года. Рейсы из Москвы в Касабланку до начала октября выполняли "Аэрофлот" и Royal Air Maroc. До 5 октября 2021 года, когда королевство неожиданно приостановило авиасообщение с Россией, рейсы по маршруту Москва – Касабланка выполняли «Аэрофлот», Royal Air Maroc и S7.
Как сообщает "Интерфакс", авиакомпания Royal Air Maroc планирует вновь запустить рейсы из Москвы в Касабланку после 10 февраля с частотой 1-2 раза в неделю. Стоимость билетов составит от 10 тыс. на человека в одну сторону. Всем пассажирам необходимо будет предъявить сертификат вакцинации (признаны «Спутник V» и «Спутник Лайт») и отрицательный результат ПЦР-теста, сделанного не более чем за 48 часов до посадки в самолет. Кроме того, пассажирам по прибытии в любой из аэропортов королевства предстоит сделать еще один экспресс-тест, - сообщили в авиакомпании.
Между тем АТОР сообщает, что туроператоры пока не спешат возобновлять свои марокканские программы. «Будем смотреть по ситуации. Посмотрим, проявят ли российские перевозчики интерес к направлению, а также то, выйдет ли на направление лоукостер Air Arabia Maroc», – говорит Филипп Обручев-Миронов, руководитель коммерческого подразделения компании «Интурист».
В компании PAC Group поясняют: традиционно спрос на туры в Марокко начинает расти с середины марта. Сейчас какого-то всплеска спроса по данному направлению не ожидается.
«До закрытия авиасообщения туры в Марокко формировались в индивидуальном порядке под конкретный запрос туристов, часто они комбинировали отдых на море с экскурсионной программой. В среднем стоимость такого тура в эту страну составляла от $2500 на человека, включая проживание, транспортное и экскурсионное обслуживание», – отметили в компании PAC Group.
/TOURBUS.RU
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