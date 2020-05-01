Новости Правительство утвердило меры поддержки туроператоров на 2022 год Среди принятых мер - очередное обнуление взносов в резервный фонт "Турпомощи", и снижение в 4 раза взносов в фонды персональной ответственности

Правительство РФ утвердило меры поддержки туроператоров по выездному туризму на 2022 год, среди них – продление отмены взносов в резервный фонд "Турпомощи" и снижение размера отчислений в фонды персональной ответственности, сообщает в сегодня пресс-служба кабмина, на которую ссыфлается «Интерфакс». Как напоминают в пресс-службе, туроператоры в сфере выездного туризма должны платить ежегодные взносы в резервный фонд объединения "Турпомощь". Эти средства используются для вывоза застрявших за рубежом туристов, если туроператор не может выполнить свои обязательства перед ними. "Размер взноса зависит от количества туристов за предыдущий год и может составлять от 50 тыс. до 500 тыс. рублей. Деньги перечисляются не позднее 15 апреля текущего года. В 2020 и 2021 годах из-за пандемии коронавируса правительство фактически освободило туроператоров от таких взносов, установив их в размере 1 рубля. Теперь это правило распространится и на 2022 год", — говорится в сообщении. Кроме того, туроператоры своими взносами формируют фонды персональной ответственности, которые также курирует ассоциация "Турпомощь". Эти средства используются для возврата туристам средств за приобретенные туры в случае, если туроператор не может выполнить свои обязательства перед ними. "За 2022 год ежегодные взносы в фонд персональной ответственности туроператоров участники отрасли будут платить в сокращенном размере – 0,25% вместо 1% общей цены турпродукта в сфере выездного туризма. Принятое решение об уменьшении размера отчислений в эти фонды не повлияет на обеспечение прав туристов. В фондах достаточно средств, зарезервированных для помощи туристам", — подчеркивается в сообщении. Как отметила в этой связи глава Ростуризма Зарина Догузова, эта мера направлена на поддержку устойчивости туроператорского рынка, поскольку пандемия коронавируса продолжается, а туристическая отрасль еще не восстановилась к докризисным показателям. "Благодаря запущенным государством мерам поддержки туроператоров удалось избежать массовых банкротств, а долги перед туристами по несостоявшимся из-за коронавируса турам сократились более чем на 80%. Мы рассчитываем, что совокупно с другими мерами поддержки сокращение взносов в фонды позволит туроператорам продолжать работу и выполнять свои обязательства перед туристами", — заявила глава Ростуризма. Между тем, как замечает сегодня Ассоциация туроператоров, «не исключено, что в 2023 г. мы уже не увидим фонды «Турпомощи» в их нынешнем виде и осуществлять взносы в них так и не придется. Напомним, что по инициативе Ростуризма подготовлена новая версия закона об основах турдеятельности. Среди прочего, в законопроекте предусматривается замена фондов «Турпомощи» другими системами работы, которые распространятся и на работу туроператоров в сфере внутреннего туризма. В рамках первой системы фингарантий каждый туроператор будет ежемесячно отчислять в специальный коллективный фонд за каждого обслуженного туриста, отправляющегося за рубеж, сумму в 250 рублей, а за туриста по России – 125 р. Вторая система – это работа по эскроу-счетам. Напомним, это защищенные счета, на которых деньги переводятся продавцу только после совершения сделки: они, например, используются в строительстве и в интернет-торговле». TOURBUS.RU

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