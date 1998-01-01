Этой зимой Египет обогнал Россию

Египет стал самым популярным направлением у организованных российских туристов зимой 2021-2022, доля продаж путевок в эту страну составила 52%, следует из данных онлайн-сервиса по поиску и бронированию туров Travelata.ru.

"Лидером зимнего сезона 2021–2022 года среди организованных туристов стал Египет, туда был приобретен каждый второй тур. При этом российские курорты оказались на втором месте, вытеснив Турцию и ОАЭ. Самыми популярными российскими курортами ожидаемо стали Адлер и Красная Поляна", — сообщили в компании.

По ее данным, Египет лидирует среди зимних направлений с большим отрывом. Доля продаж туров по России составляет 12%, ОАЭ и Турции – 10%. За ними следуют Доминикана (7%), Куба (4%) и Мексика (1%).

Как сообщили в компании, в прошлом году Россия была самым популярным направлением для зимнего отдыха из-за того, что многие направления были либо закрыты, либо труднодоступны.

"В этом году около 20% туров по России на зиму приобретены по программе кешбэка. И это значительная доля, учитывая то, что новый этап программы стартовал только 18 января. Наиболее популярными российскими курортами стали Адлер (40%) и Красная Поляна (16%)", — пояснили в пресс-службе сервиса.

Там отметили, что российские туристы этой зимой тратят на отдых почти на 30% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Средний чек за путевку составил 91 тыс. рублей, в то время как год назад он был 71 тыс. рублей.

"Рост связан, прежде всего, с открытием Египта и спадом интереса к российским курортам. При этом отдых в России подорожал незначительно – в среднем до 36 тыс. рублей, в то время как год назад средний чек на зимний отдых на отечественных курортах составлял 32 тыс. рублей. При этом средний чек на отдых за границу совсем немного снизился – с 99 до 98 тыс. рублей. Такая ситуация обусловлена возросшей конкуренцией из-за открытия более доступного египетского направления", — сообщает компания.

По ее данным, после возобновления чартеров в Египет в ноябре 2021 года доля туров в отели 5* выросла с 29 до 41% по сравнению с зимой 2020-2021 года.

На втором месте по популярности — отели 4*, там доля бронирований выросла с 23 до 36%. Отели 3* выбирают 17% отдыхающих, а в прошлом году таких туристов было 37%.

Отпуск в апартаментах предпочли провести 2%, другие варианты размещения выбрали 4% туристов. Также вдвое по сравнению с прошлой зимой выросла популярность отелей с системой питания "все включено" и "ультра все включено" – их выбирают 68% туристов.

/TOURBUS.RU