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Дубай ужесточает правила въезда для российских туристов

Срок действия ПЦР-теста для въезда в Дубай с завтрашнего дня сокращается с 72 до 48 часов

С 3 февраля изменятся требования для въезда в эмират Дубай из России и ряда других стран. Срок действия отрицательного ПЦР-теста будет сокращен. Об этом сообщается в рассылке авиакомпаний Emirates и flydubai, на которые сегодня ссылается АТОР,

«Пассажирам, пунктом назначения которых является Дубай, обязательно наличие отрицательного ПЦР-теста, сделанного не ранее чем за 48 часов до вылета», - сообщает Emirates.

В компании Space Travel эту информацию подтвердили: с 3 февраля 2022 года всем пассажирам, вылетающим из городов РФ в Дубай на рейсах а/к flydubai и Emirates, необходимо предоставить распечатанный сертификат с отрицательным результатом ПЦР-теста на COVID-19 (на английском или арабском языке), сделанным не ранее чем за 48 часов до вылета.

Впрочем, отметили в компании, и ранее правило о 48 часах действовало у отдельных авиаперевозчиков, например, "Аэрофлот", Nordwind и PEGAS fly.

Отметим, что на сайте аэропорта Дубая пока присутствует старая информация (72 часа), возможно, она обновится позднее.

Остальные правила въезда не меняются. По прибытии в Дубай пассажиры проходят повторное бесплатное тестирование и должны самоизолироваться до получения отрицательного результата. Детям в возрасте до 12 лет ПЦР-тест не требуется.

Пассажирам, которые путешествуют из России транзитом через Дубай и не покидают во время стыковки аэропорт, следует руководствоваться требованиями въезда страны назначения,- сообщили в Ассоциации.

По решению оперштаба правительства Россия с 9 ноября отменила ограничения на выполнение регулярных и чартерных рейсов в ОАЭ.

Вакцинированные путешественники из стран, не включенных в "зеленый список", в том числе из России, должны сдавать ПЦР-тесты и перед вылетом и по прибытии в Дубай. Также необходимо заранее загрузить приложение перед прилетом в Дубай COVID19 – DXB Smart App и внести данные по планируемой поездке.

Посещение общественных мест возможно только при наличии авторизованной вакцины и актуального ПЦР-теста.

/TOURBUS.RU