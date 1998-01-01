Зарина Догузова: «Новое постановление об отсрочке выполнения обязательств туроператоров будет принято в этом месяце»

Глава Ростуризма Зарина Догузова рассчитывает, что постановление, продлевающее действие постановления 1073 о продлении до конца 2022 года отсрочки обязательств туроператоров перед туристами по турам, приобретенным до 31 марта 2020 года и отмененным из-за пандемии коронавируса, будет принято правительством до конца февраля, - сообщает «Интерфакс»

«Мы постановление ,как только закон был принят, подготовили и прямо в конце прошлого года повесили в соответствии с действующим регламентом на портал regulation.gov.ru и параллельно разослали на согласование в федеральные органы исполнительной власти. Сейчас мы на финальной стадии согласования. Конечно, стараемся максимально ускорить процесс, но не все зависит от нас.

Думаю, что с учетом всех развилок, которые нам нужно пройти, мы в течение февраля его точно внесем в правительство, и до конца февраля оно будет принято. Такой тайминг внутренний у нас есть», — сообщила она вчера в ходе прямого эфира в своем Инстаграме.

"Нам нужно еще какое-то время, чтобы постановление 1073 было принято. Это может занять еще до месяца. И вот пока оно не будет принято, не должно быть каких-либо отговорок, по которым туроператоры не выплачивают деньги по совершенно очевидно открытым странам. Это Турция, ОАЭ, Куба, Кипр — однозначно открытые страны.

И то, что 1073 до сих пор не принято, не является поводом для того, чтобы туркомпании не выполняли обязательства перед туристами. И туроператоры должны в максимально короткие сроки закрыть эти обязательства", — подчеркнула она.

Однако есть страны которые, по словам главы Ростуризма, трудно однозначно отнести к открытым или закрытым. С ними возобновлено регулярное авиасообщение, возможны поездки с туристическими целями, но действуют ограничения по количеству рейсов. Например, Кипр и Греция.

Ростуризм запросил в Росавиации объемы пассажиропотоков в 2019 и в 2021 году и на основе полученных цифр сформировал свои критерии по этому вопросу. Если пассажиропоток вырос или снизился менее чем в два раза по сравнению с 2019 годом, то эти государства считаются открытыми. А те, где произошло сокращение более чем в два раза, Ростуризм предлагает относить к закрытым странам.

Исходя из этих критериев, Греция, Тунис и Болгария, например, попадают в список закрытых стран, потому что по ним «колоссальное падение пассажиропотока». Кипр и Хорватия – открытые страны, так как здесь или сопоставимые цифры, или даже рост.

При этом, как отмечает сегодня РСТ, «многие комментаторы в социальных сетях сочли довольно натянутым разделение на открытые и закрытые страны. Если делать ставку на снижение объемов перевозки, то оно произошло по всем направлениям, даже по Турции. Непонятно также как, по их словам, объяснить туристам, что Греция закрыта, если туда можно спокойно купить тур?»

Однако, отмечает также РСТ, главный вывод, который агентства сделали, прослушав выступление главы Ростуризма, – постановление о продлении отсрочки выплат еще не принято, хотя многие туроператоры уже ссылаются на него как на свершившийся факт. И пока оно в стадии согласования, туристы вправе требовать возврата средств.

По данным опроса, проведенного юридической компанией «Байбородин и партнеры», сегодня из тех турагентов, которые не смогли вернуть деньги по ковидным турам, у 64% в течение января появились претензии от клиентов

Вместе с тем, по мнению главы компании Александра Байбородина, названная Зариной Догузовой сумма задолженности 6,5 млрд рублей сейчас явно стала меньше. Многие туроператоры, не дождавшись продления отсрочки и не желая судебных исков, в течение января активно возвращали деньги туристам. В том числе есть крупные компании, которые за прошедший месяц полностью рассчитались с клиентами.

/TOURBUS.RU