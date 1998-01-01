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Норвегия вновь упростила въезд в страну российских туристов

Теперь для посещения соседней страны нашим туристам не нужно больше сдавать тест по прилету

Норвегия второй раз за последнюю неделю обновляет протоколы въезда. Как сообщил АТОР со ссылкой на Совет по туризму Норвегии в России, вечером 1 февраля правительство сняло большую часть ограничений в Норвегии с 23:00 по местному времени.

Так, отменяется тестирование на границе для всех путешественников, независимо от их статуса вакцинации.

Таким образом, все, что потребуется российским туристам для въезда в Норвегию из обязательных процедур, это зарегистрироваться в системе https://reg.entrynorway.no/ в течение 72 часов до прилета, а также сдать тест перед вылетом.

Улететь в Норвегию также несложно: из Москвы в Осло регулярные рейсы выполняет «Аэрофлот». А с конца апреля регулярные рейсы из Петербурга в Осло открывает авиакомпания Nordwind.

Также объявлкено, что Норвегия также сняла практически все коронавирусные требования. Теперь нет ограничений на заполняемость общественных досуговых мест, развлекательные мероприятия могут проходить в обычном режиме, больше нет необходимости соблюдать удаленный режим работы на предприятиях.

Подобные решения приняты по рекомендации Норвежского управления здравоохранения и Национального института общественного здравоохранения.

Напомним, что на минувшей неделе Норвегия отменила карантин по прибытию для международных туристов из всех стран. Как сообщила директора Совета по туризму Норвегии в России Ольгe Филиппенко, «Норвегия первой из стран Северной Европы отменяет карантин для всех путешественников из России. С 26 января 2022 года гражданам РФ, не привитым от коронавируса, или имеющим вакцинацию российскими препаратами, например, «Спутником V», для въезда в Норвегию потребуется зарегистрироваться в системе reg.entrynorway.no в течение 72 часов до прилета, сдать ПЦР-тест или тест на антиген за 24 часа до въезда».

«Норвегия – круглогодичное направление отдыха, которое предлагает самые разные и весьма интересные туры (активные, экскурсионные, комбинированные и проч.) с высоким качеством сервиса, - заявил ранее нашему порталу представитель компании «Путешествуем вместе» Дмитрий Зимин.

– Поэтому теперь, когда страна изменила правила въезда для россиян, спрос на нем наверняка будет как со стороны индивидуальных путешественников, так и организованных».

/TOURBUS.RU