Министерство туризма Израиля просит разрешить своим гражданам посещать Россию

Министр туризма Израиля Константин Развозов обратился к Татьяне Голиковой с просьбой о восстановлении полноценного туробмена между двумя странами

Как сообщили нашему порталу в министерстве туризма Израиля, глава ведомства Константин Развозов направил письмо зампреду правительства России Татьяне Голиковой с просьбой разрешить въезд гражданам Израиля, сообщает пресс-служба министерства во вторник.

«В письме, направленном заместителю председателя Правительства РФ Татьяны Голиковой, министр уведомил российские власти о том, что после его визита во главе израильской делегации в Москву в ноябре 2021 г. правительство Израиля приняло решение разрешить въезд россиян, вакцинированных «Спутником», разработав для них довольно комфортную процедуру въезда.

В связи с этим ожидается, что правительство РФ предпримет ответный шаг и разрешит израильтянам беспрепятственный въезд в Россию», — говорится в сообщении прессс-службы.

Сообщается, что этот вопрос вопрос был поставлен на обсуждение в ноябре в рамках проведенных в Москве встреч с министром здравоохранения РФ Михаилом Мурашко и главой Роспотребнадзора Анной Поповой и между сторонами было достигнуто взаимопонимание.

«Вот уже почти два года, с марта 2020 года, десятки тысяч израильтян не имеют возможности повидаться со своими друзьями и близкими на территории России, многие совместные предприятия и бизнесы страдают из-за отсутствия такой возможности.

Возобновление взаимных туристических потоков и авиасообщения между Израилем и Россией – это долгожданный и очень важный шаг, как для наших государств, так и для граждан. Я надеюсь, что этот вопрос будет рассмотрен российской стороной в положительном ключе уже в самое ближайшее время», — цитирует пресс-служба министра.

Напомним, что с 9 января Израиль разрешил въезд россиянам, вакцинированным "Спутником V". С момента введения второй дозы должно пройти не менее 14 дней, с момента полного курса вакцинации – не более 180 дней до выезда из Израиля.

Если турист привит бустерной дозой вакцины ("Спутник Лайт"), то ко дню въезда в Израиль должно пройти 14 или более дней с даты бустерной прививки.

Также в понедельник стало известно, что россияне, вакцинированные «Спутником V» или «Спутником Лайт», для въезда в Израиль могут сдать тест на антитела в российской лаборатории Invitro.