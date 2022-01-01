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01 февраля
Сервис Ostrovok назвал 250 лучших отелей страны
В итоговый список Ostrovok Guests' Choice 2021 попали как крупные, так и небольшие гостиницы в 40 городах России
Сервис онлайн-бронирования отелей Ostrovok.ru (входит в международную компанию Emerging Travel Group) составил рейтинг лучших гостиниц России по мнению пользователей: в Ostrovok Guests' Choice 2021 вошли более 250 российских отелей с лучшими оценками от туристов. В этом году рейтинг был составлен впервые, в дальнейшем он будет формироваться ежегодно.
Ключевыми критериями для выбора лучших отелей стали большое количество положительных отзывов от пользователей сервиса, высокая оценка гостей (не ниже 8 баллов из 10), значительное число прожитых бронирований и минимальный уровень инцидентов.
В итоговый список попали как крупные гостиницы, так и отели с небольшим количеством номеров в 40 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Сочи, Казани, Калининграде, Нижнем Новгороде, Краснодаре, Новосибирске, Екатеринбурге, Воронеже и других.
Арина Актемирова, руководитель отдела по работе с отелями в Emerging Travel Group, прокомментировала: «База отелей Ostrovok.ru насчитывает 1,7 млн вариантов, среди них только на Россию приходится почти 59 тысяч объектов размещения. Задача рейтинга – помогать путешественникам ориентироваться в многообразии гостиниц и находить проверенные варианты, а также стимулировать отели повышать качество предоставляемых услуг.
Когда гости довольны сервисом, оставляют положительные отзывы в онлайн-каналах и рекомендуют отель друзьям и знакомым, их лояльность в долгосрочной перспективе способна значительно повышать спрос и приносить отелю дополнительную прибыль».
Объекты, попавшие в Ostrovok Guests' Choice 2021, будут отмечены специальным значком на странице отеля на сервисе, также соответствующая отметка появится в разделе с наградами и знаками отличия отеля. Кроме того, в гостиницах появятся наклейки, подтверждающие высокую оценку от пользователей сервиса.
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