Глава Ростуризма разъяснила, какие страны считаются «открытыми» и «закрытыми»

Глава Ростуризма Зарина Догузова уточнила сегодня, какие страны считать «открытыми и закрытыми» для российских туристов при реализации процедуры возврата туроператорами средств туристам за отмененные из-за пандемии туры в рамках постановления правительства 1073, - сообщает «Интерфакс».

"В момент, когда и если постановление 1073 будет принято, мы на уровне Ростуризма должны будем сориентировать туроператоров относительно того, какие страны мы считаем закрытыми, а какие открытыми. Это произойдет официально только после того, как постановление будет принято, но я поделюсь нашим мнением по этому вопросу.

Я напомню, что продление отсрочки будет действовать по закрытым странам, а по открытым туроператоры должны в кратчайшие сроки выполнить обязательства перед туристами", — сказала она в ходе прямого эфира в своем Инстаграм-канале.

Как отметила г-жа Догузова, важно понять, какие страны можно считать открытыми для российских туристов, а какие закрытыми.

"Открытые – это те страны, с которыми у нас возобновлено регулярное авиасообщение и которые готовы принимать россиян с туристическими целями. Например, Турция, ОАЭ, Куба, Доминикана и ряд других. Закрытые — это страны, с которыми либо не восстановлено регулярное авиасообщение, либо если оно восстановлено, то сама страна не принимает россиян с туристическими целями. Это большая часть Европы и стран Юго-Восточной Азии", — пояснила глава Ростуризма.

Глава Ростуризма подчеркнула, что при этом есть страны, которые непросто отнести к той или иной категории: "У нас есть развилки по тем странам, которые нельзя однозначно отнести к открытым или закрытым. К ним относятся те страны, с которыми у нас возобновлено регулярное авиасообщение, они принимают с целью туризма, но по ним действуют ограничения по числу доступных рейсов. Например, Кипр и Греция. Они открыты, но по ним действуют ограничения.

Чтобы выставить критерии, мы сопоставили объемы пассажиропотока в 2019 и в 2021 году. Если пассажиропоток вырос или снизился менее чем в два раза по сравнению с 2019 годом, то эти государства мы причисляем к открытым странам. А те, где объем пассажиропотока сократился по сравнению с 2019 годом более чем в два раза, мы предлагаем относить к закрытым странам".

Так, по словам г-жи Догузовой, Греция, Тунис и Болгария попадают в список закрытых стран, потому что по ним «колоссальное падение пассажиропотока». А Кипр и Хорватия — открытые страны. По ним - либо рост, либо сопоставимые цифры.

Глава Ростуризма также призвала туроператоров «сосредоточиться на том, чтобы в этом году закрыть все обязательства перед туристами, быть на связи с туристами и агентствами, отвечать на звонки и быть в курсе того, что происходит с возвратом средств».

Как напоминает «Интерфакс», Госдума в конце 2021 года приняла поправки в закон, которые позволяют продлить еще на год действие постановления правительства 1073 от июня 2020 года о продлении отсрочки обязательств туроператоров по несостоявшимся из-за пандемии турам до конца 2021 года. 30 декабря закон подписал президент.

При этом отсрочка продлевается только по турам в те страны, которые до сих пор закрыты для поездок с туристическими целями (в основном, это страны Европы и Юго-Восточной Азии). По долгам за открытые страны туроператоры должны полностью рассчитаться с туристами.

/TOURBUS.RU