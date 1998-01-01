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01 февраля
Дания и Финляндия снимают антикоронавирусные ограничения
Дания отменяет все антиковидные ограничения, включая масочный режим, уже сегодня, а в Финляндии запреты снимут в течение месяца
В Дании со вторника прекращают действовать все ограничения против коронавируса COVID-19, таким образом, страна становится первой в Евросоюзе, где будут отменены все действовавшие ранее меры, сообщают сегодня европейские СМИ, на которые ссылается «Интерфакс».
Теперь в Дании перестанут быть обязательными маски и COVID-паспорта, а время работы баров и ресторанов больше не будет ограничено. Также снова открываются ночные клубы, отменен лимит на количество людей в закрытых помещениях.
При этом сохранятся некоторые ограничения для прибывающих в страну, в частности, для невакцинированных туристов из стран, не входящих в шенгенскую зону.
Ограничения будут отменены, несмотря на высокие показатели заболеваемости коронавирусом — 31 января в стране было зафиксировано около 27,6 тыс. случаев заражения. В Дании более 80% населения получили обе дозы вакцины от вируса и около 60% получили "бустерную" дозу.
За весь период пандемии в Дании было выявлено более 1,6 млн случаев заражения коронавирусом и более 3,7 тыс. смертей от последствий заболевания.
Финляндия начнет с 1 февраля также смягчать коронавирусные ограничения, в течение месяца все они будут отменены, заявила в понедельник на встрече Ассоциации финских редакторов премьер-министр Санна Марин. "В частности, с начала февраля прекратится введенный в конце декабря пограничный контроль для прибывающих в Финляндию из стран Шенгенской зоны", — приводит ее слова портал Yle.
В настоящее время действует требование предъявлять на границе сертификат вместе с отрицательным результатом теста на коронавирус. С 1 февраля въехать в страну можно будет как по сертификату о вакцинации или перенесенном заболевании, так и справке об отрицательном результате теста, сделанном не позднее чем за 72 часа до пересечения границы.
Это требование будет действовать для всех лиц, родившихся до 2006 года.
Послабления распространятся на рестораны и мероприятия, где риск распространения коронавируса считается низким. Региональным и местным властям были выданы инструкции отказаться с 1 февраля от закрытия помещений и мероприятий с низким уровнем риска, включая театры и спортивные залы.
С начала февраля ресторанам будет разрешено работать до 21:00 вместо нынешних 18:00. Подача алкоголя должна будет прекращаться не позднее 20:00 (в данный момент 17:00).
Бары и питейные заведения будут по-прежнему закрываться в 18:00 и прекращать подачу алкоголя в 17:00.
Напомним, что в середине декабря по маршруту Петербург-Хельсинки-Петербург возобновили своё движение экспрессы «Аллегро». Пассажирское сообщение по железной дороге между Россией и Финляндией было прервано в марте 2020 года из-за пандемии коронавируса.
Однако стоит напомнить, что в Страну Суоми сейчас россиянин может въехать, предварительно сдав ПЦР-тест на границе, только в том случае, если у него есть ВНЖ или недвижимость в Финляндии, если он учится в финском учебном заведении, навещает близких родственников и т.п.
/TOURBUS.RU
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