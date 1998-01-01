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01 февраля
Филиппины открылись для россиян. Или нет?
Турофис Филиппин и посольство РФ разошлись во мнении, могут ли наши туристы посещать страну
Как заявили нам в российском представительстве Департамента по туризму Филиппин, «Филиппины открываются для российских туристов».
Как сообщили в пресс-службе, 28 января министр туризма страны г-жа Берна Ромуло-Пуят объявила о том, что Межведомственная целевая группа по борьбе с инфекционными заболеваниями (IATF-EID) одобрила предложение Департамента туризма разрешить въезд иностранных туристов.
«Это долгожданное событие внесет значительный вклад в восстановление рабочих мест, в первую очередь, зависящих от туризма, а также в возобновление работы предприятий, которые закрылись во время пандемии.
«Благодаря слаженной координации между национальными агентствами, заинтересованными отраслями и различными местными органами власти (LGU), которая была необходима для подготовки туристических направлений в новых условиях, мы уверены, что сможем идти в ногу с нашими соседями по АСЕАН, которые уже предприняли аналогичные шаги, чтобы снова открыться для иностранных туристов», — добавила глава туризма.
Г-жа Пуят пояснила, что принятое решение IATF-EID распространяется только на туристов из стран, гражданам которых разрешен безвизовый въезд на Филиппины.
Напомним, что в прошлом году IATF-EID разрешил въезд полностью вакцинированных туристов из стран Зеленого списка с 1 декабря 2021 года, но позже он был временно приостановлен из-за штамма омикрон.
IATF-EID также объявил о приостановке действия системы классификации стран с 1 февраля. А начиная с 10 февраля уристы больше не будут обязаны проходить карантин, если они могут представить отрицательный результат ПЦР-тестирования, сделанного не позднее, чем за 48 часов до вылета.
При этом туристам из безвизовых стран будет разрешен въезд в страну при условии, что их паспорта действительны не менее шести месяцев на момент прибытия и у них есть билеты на выезд в страну, из которой они прибыли, или в страну, которая является их следующим пунктом назначении.
Туристы, приехавшие на отдых, также должны иметь при себе свидетельство о полученной прививке от COVID-19, которая была признана IATF-EID. К таковым относятся: сертификаты о прививках, выданные Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ), VaxCertPH Министерства здравоохранения, а также национальный/государственный цифровой сертификат иностранного правительства, принятый VaxCertPH по взаимной договоренности, если иное не разрешено IATF, - отметили в пресс-службе.
Между тем, посольство РФ на Филиппинах утверждает, что пока что наши туристы въехать в страну не могут. «Национальный документ о полученных прививках против коронавируса не входящих в список ВОЗ препаратами действителен только в том случае, если он выдан страной, которая заключила с Филиппинами соглашение о взаимном признании сертификатов о вакцинации», – говорится в сообщении диппредставительства.
России в списке государств, подписавших такое соглашение, нет. Филиппинская сторона выступает за обоюдное признание сертификатов, однако вопрос все еще находится на рассмотрении в Министерстве здравоохранения РФ. Таким образом, россияне, привитые отечественной вакциной и не имеющие въездной визы, пока не могут посещать Филиппины. Не исключено, что эти условия могут быть изменены, - утверждают в дипведомстве.
/TOURBUS.RU
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