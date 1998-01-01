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Российский лайнер Astoria Grande отправится в первый международный круиз из Сочи не в марте, а в апреле

В столице прошла пресс-конференция, посвященная запуску отечественной круизной программы с посещением Египта, Кипра, Турции, Израиля, Грузии и Греции

Международные круизы с посещением Стамбула, Александрии и других городов Черного и Средиземного морей будут запущены из Сочи в апреле на лайнере Astoria Grande, рассчитанном на 1328 пассажиров, - было сообщено на вчерашней пресс-конференции в Москве, сообщает «Интерфакс».

Напомним, что ранее мы сообщали, что первый круиз из Сочи состоится уже в начале марта, однака теперь дату начала программы сдвинули на месяц.

«Росси вместе с новой круизной инфраструктурой курорта Сочи выходит на мировой рынок круизного туризма с новым уникальным продуктом, который позволит не просто открыть для себя страны и точки черноморского и средиземноморского бассейна, но и посмотреть другими глазами на Сочи. Потому что в апреле из Сочи будут запущены международные круизные маршруты. Круизы организованы российской компанией для российских туристов, и вся команда, с учетом международных стандартов сервиса и качества, будет работать на российской базе и, соответственно, все деньги, которые будут получены, являются доходами российской экономики и российских предприятий», — рассказала на пресс-конференции замглавы Ростуризма Елена Лысенкова.

Она отметила, что запуск круизов из Сочи «позволит завоевать рынок международного круизного туризма, увеличить турпоток, создавать рабочие места, стимулировать развитие смежных отраслей экономики, а также привлечет инвесторов и позволит перезагрузить российский круизный рынок и подключиться к международным маршрутам и другим российским городам».

Как было сообщено в ходе встречи с журналистами, одиннадцатипалубный лайнер Astoria Grandе приобрел неназванный российский бизнесмен у немецкой компании AIDA Cruises в июне 2021 года. Управлять лайнером будет российская судоходная компания «Аквилон». За гостиничный фонд и рестораны будет отвечать международная компания Sea Chefs.

Вместимость лайнера — 1328 пассажиров, для которых предназначены 593 каюты: royal suite с частной палубой и услугами консьержа – 4 каюты, junior suite – 12 кают, каюты с балконами – 32, каюты с окном (mini suites) – 184, каюты с окном – 151, каюты без окна – 202.Также есть каюты для людей с ограниченными возможностями.

Планируется, что в предстоящем навигационном сезоне, который продлится с апреля и до середины осени, он выполнит 16 круизов по четырем маршрутам. Продолжительность круизов — от 11 до 16 дней.

«Для Сочи честь принимать такой большой круизный лайнер – это выход на принципиально другой уровень развития, возможность расширить свои предложения не только в формате круглогодичного курорта с морем и горнолыжным компонентом, но и завоевать почетный статус круизной столицы международного уровня на черноморском побережье», — подчеркнула г-жа Лысенкова.

Первой круизной программой, которая запланирована на 2 апреля, станет «Волшебный Восток»: пассажиры посетят несколько городов Турции (Стамбул, Бодрум, Кушадасы), а также египетскую Александрию.

Второй круиз – «Русская Пасха в Иерусалиме» запланирован на 16 апреля. Тур 15 ночей с заходом в порты Турции, Кипра, Египта и Израиля.

Третий маршрут включает Грузию, Турцию, греческие острова Миконос и Санторини. А в четвертом круизе туристы посетят острова Греции в Эгейском море.

Стоимость двухнедельного круизного тура начинается от 1250 евро на человека в каюте без окна, в высокий сезон она вырастет примерно на 5%.

Круизным туристам потребуется сертификат вакцинации «Спутником V». При посадке на борт, помимо сертификата, нужно предъявить отрицательный ПЦР-тест, сделанный за 48 часов до посадки. Тесты для посещения стран по маршруту можно будет сделать бесплатно прямо на лайнере.

/TOURBUS.RU