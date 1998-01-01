Российские туристы смогут вновь посещать Бали уже с этой недели

Индонезийский остров Бали на этой неделе откроется для туристов со всего мира, сообщают в понедельник западные СМИ. С середины октября доступ на остров был открыт только туристам из Китая, Новой Зеландии, Японии и некоторых других стран. На этой Бали откроется для граждан из всех стран.

Такое решение власти приняли несмотря на рост случаев заражения коронавирусом в стране. С 20 января в Индонезии выявляли по несколько тысяч случав заражения в день, при этом с середины октября и до середины января ежедневное число заражений не превышало одной тысячи. 30 января в стране было зафиксировано около 12,4 тыс. новых заболеваний.

При этом для вакцинированных иностранцев сделано послабление. В частности, срок карантина для привитых туристов сокращается с 7 до 5 дней.

На данный момент прямое авиасообщение между Россией и Бали до сих пор не возобновлено. Пассажиры из РФ могут попасть на остров только стыковочными рейсами через третьи страны. Для въезда необходимо предъявить сертификат вакцинации, в том числе «Спутником V», и результаты ПЦР-теста, сделанного за 72 часа до прибытия. Однако ранее они могли въехать в страну только по бизнес-визе.

При этом в пятницу в авиакомпании Singapore Airlines сообщили, что возобновят рейсы из Сингапура на Бали с 16 февраля.

За весь период пандемии в Индонезии было выявлено более 4,3 млн случаев заражения коронавирусом и около 144 тыс. смертей от последствий заболевания, - сообщает «Интерфакс».