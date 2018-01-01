В минувшем году Турцию посетили 30 млн туристов, из них 4,7 млн россиян

Более 30 млн иностранных туристов посетили Турцию в 2021 году, из них 4,7 млн – россияне, следует из статистики министерства по культуре и туризму страны, на которую сегодня ссылается «Интерфакс».

Согласно данным министерства, турпоток из России в декабре составил почти 140 тыс., это на 6% больше, чем в допандемийном 2019 году. Страна заняла четвертое место среди стран по турпотоку в этом месяце, уступив Болгарии (265,9 тыс.), Германии (188,1 тыс.) и Ирану (151,7 тыс.). Всего в декабре 2021 года Турцию посетили 1,89 млн. путешественников.

В целом за 2021 год Турцию посетили чуть больше 30 млн иностранных туристов, это на 42% ниже чем в 2019 году, но вдвое больше чем в 2020-м.

Россия остается лидером среди стран по турпотоку в Турцию по итогам 2021 года, доля граждан РФ в иностранном турпотоке составляет 16%. С января по декабрь Турцию посетили 4,7 млн россиян. На втором месте – Германия (3,1 млн туристов и 12,5% потока), на третьем – Украина (2,1 млн туристов и 8% потока).

Чаще всего иностранные туристы в январе-декабре путешествовали в Стамбул (9 млн, доля 36,5%), Анталью (8,7 млн, доля 35,3%), провинции Эдирне (2,6 млн, 10,5%), Мугла (1млн, 4,2%) и Измир (637,6 тыс., 2,6%).

Между тем туроператоры отмечают очень высокий спрос на отдых в Турции летом 2022 года, у крупнейших компаний на нее приходится более чем две трети продаж путевок по акциям раннего бронирования, сообщает сегодня Ассоциация туроператоров России (АТОР).

«Самыми популярными направлениями по раннему бронированию стали Турция, Россия, Греция, Египет, Кипр. Но более 70% продаж приходится на Турцию. Крупные туроператоры из «большой шестерки» (они формируют 99% всех продаж по Турции) отмечают, что спрос по раннему бронированию в целом лучше не только прошлого года, но и 2018-2019.

Например, по данным Coral Travel этой зимой в сравнении с аналогичным периодом 2018 года показатели продаж туров на лето увеличились на 40,4%, а в сравнении с 2019 годом – на 38,5%. Правда, и стартовали ранних продажи туров на лето 2022 года раньше, чем до пандемии», — сообщает ассоциация.

В АТОР отмечают, что цены на отдых в Турции летом 2022 года вырастут, как и на других зарубежных направлениях. Это связано с падением рубля к рублю и евро, из-за которого растет стоимость туров за рубеж. Некоторые отельеры в зарубежных странах также повысили цены на следующий сезон.

«Но сейчас туроператоры предлагают по раннему бронированию скидки до 65% от стоимости туров.

Первыми туристы разбирают по раннему бронированию наиболее дорогие и популярные отели по приемлемым ценам, очередь «массовых» отелей средней и бюджетной категории наступит позже. Акции раннего бронирования продлятся до конца марта, а места в самых востребованных отелях будут разобраны и раньше», — подчеркивают в ассоциации.

/TOURBUS.RU