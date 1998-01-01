Санкт-Петербург вновь стал городом-партнером Международной туристической выставки «Интурмаркет-2022»

Международная выставка пройдет в ЦВК «Экспоцентр» с 12 по 14 марта

Международная туристическая выставка «Интурмаркет» традиционно является одной из важнейших ежегодных площадок для презентации новых проектов, на которой Санкт-Петербург регулярно демонстрирует свои туристские возможности. В 2022 году мероприятие пройдет в ЦВК «Экспоцентр» с 12 по 14 марта и объединит на своей площадке лидеров рынка, зарубежные и российские государственные структуры, отраслевые ассоциации и объединения, вносящие вклад в развитие и популяризацию индустрии туризма.

Уже подтвердили свое участие в выставке организации из 59 регионов России, участники шести межрегиональных проектов и представители туристской отрасли из 12 зарубежных стран.

Уже второй год подряд СанктПетербург становится городом-партнёром международной туристической выставки «Интурмаркет», а подведомственное Комитету по развитию туризма Санкт-Петербурга Конгресс-бюро – партнёром деловой программы.

В состав делегации Северной столицы войдут председатель Комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга Сергей Корнеев, руководители Городского туристско-информационного бюро и Конгрессно-выставочного бюро.

Комитет и подведомственные ему учреждения представят уникальные туристические возможности города на объединённой экспозиции города и деловой программе мероприятия: о поводах приехать в Петербург, уникальных возможностях для делового туризма, самых ожидаемых городских мероприятиях и многом другом. Большое внимание в рамках программы будет уделено юбилею межрегионального проекта «Серебряное ожерелье».

Выставочный стенд Санкт-Петербурга отразит все перспективные виды туризма — культурно-познавательный, деловой и событийный, медицинский, водный, семейный, гастрономический и другие. Представители города презентуют Петербург как культурный центр мирового значения, современный мегаполис и точку притяжения российских и иностранных туристов.

Гостей экспозиции ждет насыщенная деловая программа, состоящая из презентаций, деловых встреч и переговоров, а также подписаний партнерских соглашений.

Приглашаем вас посетить выставочный стенд Санкт-Петербурга!

Для посещения выставки «Интурмаркет» необходимо пройти регистрацию по ссылке, а затем получить электронный бейдж. Его нужно распечатать — это даст право попасть на выставку без заполнения анкеты и получения бейджа на стойке регистрации, что значительно сэкономит время.