Новости Российские туристы, летящие в Израиль, теперь могут заранее сдать тест на антитела в лаборатории Invitro Ранее серологический тест нужно было пройти по прилету в Тель-Авив

Как сообщили нам в российском представительстве Министерства туризма Израиля, принято решение облегчить процедуру въезда в Израиль для российских туристов, вакцинированных “Спутником”. Туристы, привитые в течение последних полугода, смогут сделать тест на наличие антител на территории РФ в одной из признанных минздравом Израиля лабораторий. В таком случае они будут освобождены от прохождения серологического тестирования в аэропорту Израиля. Таким образом, туристы смогут заранее подать необходимые документы на сайте министерства здравоохранения и получить «зеленый сертификат» еще до вылета в Израиль. Ранее въезд туристов, привитых "Спутником", был обусловлен прохождением серологического теста в аэропорту Бен-Гурион в Израиле. Министр туризма Израиля Константин Развозов заявил в этой связи: «Мы с нетерпением ждем в Израиле туристов из России, и я рад, что в результате наших совместных усилий, новые правила въезда в Израиль для российских туристов стали комфортнее. Облегчение процедуры въезда – это первый и важный шаг к возобновлению регулярного авиасообщения между Израилем и Россией. Надеюсь, в связи с этим, что и израильтяне смогут в скором времени беспрепятственно приезжать в Россию». Израиль разрешил с 9 января 2022 года въезд россиянам, вакцинированным "Спутником V". С момента введения второй дозы должно пройти не менее 14 дней, с момента полного курса вакцинации – не более 180 дней до выезда из Израиля. Если турист привит бустерной дозой вакцины ("Спутник Лайт"), то ко дню въезда в Израиль должно пройти 14 или более дней с даты бустера. При этом день вакцинации не засчитывается. Между тем Министерство здравоохранения Израиля уточняет, что россияне, вакцинированные «Спутником V» или «Спутником Лайт», для въезда в Израиль могут сдать тест на антитела в российской лаборатории Invitro.

«Вакцинированные вакцинами «Спутник V» или «Спутник Лайт» (в виде бустерной дозы) будут признаны вакцинированными после загрузки в форму декларации для въезда в Израиль официальное свидетельство положительного результата серологического анализа с QR-кодом из лаборатории Invitro в России», — сказано в сообщении, которое цитирует РБК,

Как сообщили в российском представительстве Минтуризма Израиля, список лабораторий и клиник будет расширяться.



Отметим, что пока что регулярные рейсы в Израиль из России не разрешены, однако «Аэрофлот» ежедневно летает из Москвы в Тель-Авив в статусе грузопассажирских рейсов. Кроме того, авиакомпания "Уральские авиалинии" 2 марта приступит к выполнению прямых рейсов в Тель-Авив из Москвы (аэропорт «Жуковский»), Санкт-Петербурга и Краснодара. Полеты будут выполняться из всех трех аэропортов по средам, а с 31 марта по маршруту Краснодар — Тель-Авив добавятся рейсы по четвергам. /TOURBUS.RU

Теги: Назад к списку новостей

Поиск по новостям По дате: По месяцу и году: Выберите месяц Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Выберите год 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 По тексту:



Подписка