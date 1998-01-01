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31 января
Российские туристы, летящие в Израиль, теперь могут заранее сдать тест на антитела в лаборатории Invitro
Ранее серологический тест нужно было пройти по прилету в Тель-Авив
Как сообщили нам в российском представительстве Министерства туризма Израиля, принято решение облегчить процедуру въезда в Израиль для российских туристов, вакцинированных “Спутником”.
Туристы, привитые в течение последних полугода, смогут сделать тест на наличие антител на территории РФ в одной из признанных минздравом Израиля лабораторий. В таком случае они будут освобождены от прохождения серологического тестирования в аэропорту Израиля.
Таким образом, туристы смогут заранее подать необходимые документы на сайте министерства здравоохранения и получить «зеленый сертификат» еще до вылета в Израиль. Ранее въезд туристов, привитых "Спутником", был обусловлен прохождением серологического теста в аэропорту Бен-Гурион в Израиле.
Министр туризма Израиля Константин Развозов заявил в этой связи: «Мы с нетерпением ждем в Израиле туристов из России, и я рад, что в результате наших совместных усилий, новые правила въезда в Израиль для российских туристов стали комфортнее. Облегчение процедуры въезда – это первый и важный шаг к возобновлению регулярного авиасообщения между Израилем и Россией. Надеюсь, в связи с этим, что и израильтяне смогут в скором времени беспрепятственно приезжать в Россию».
Израиль разрешил с 9 января 2022 года въезд россиянам, вакцинированным "Спутником V". С момента введения второй дозы должно пройти не менее 14 дней, с момента полного курса вакцинации – не более 180 дней до выезда из Израиля. Если турист привит бустерной дозой вакцины ("Спутник Лайт"), то ко дню въезда в Израиль должно пройти 14 или более дней с даты бустера. При этом день вакцинации не засчитывается.
Между тем Министерство здравоохранения Израиля уточняет, что россияне, вакцинированные «Спутником V» или «Спутником Лайт», для въезда в Израиль могут сдать тест на антитела в российской лаборатории Invitro.
Кроме того, авиакомпания "Уральские авиалинии" 2 марта приступит к выполнению прямых рейсов в Тель-Авив из Москвы (аэропорт «Жуковский»), Санкт-Петербурга и Краснодара. Полеты будут выполняться из всех трех аэропортов по средам, а с 31 марта по маршруту Краснодар — Тель-Авив добавятся рейсы по четвергам.
/TOURBUS.RU
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