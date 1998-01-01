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31 января
Российские туристы, летящие в Израиль, теперь могут заранее сдать тест на антитела в лаборатории Invitro

Ранее серологический тест нужно было пройти по прилету в Тель-Авив


 

Как сообщили нам в российском представительстве Министерства туризма Израиля, принято решение облегчить процедуру въезда в Израиль для российских туристов, вакцинированных “Спутником”. 

Туристы, привитые в течение последних полугода, смогут сделать тест на наличие антител на территории РФ в одной из признанных минздравом Израиля лабораторий. В таком случае они будут освобождены от прохождения серологического тестирования в аэропорту Израиля.

 

Таким образом, туристы смогут заранее подать необходимые документы на сайте министерства здравоохранения и получить «зеленый сертификат» еще до вылета в Израиль. Ранее въезд туристов, привитых "Спутником", был обусловлен прохождением серологического теста в аэропорту Бен-Гурион в Израиле.

 

Министр туризма Израиля Константин Развозов заявил в этой связи: «Мы с нетерпением ждем в Израиле туристов из России, и я рад, что в результате наших совместных усилий, новые правила въезда в Израиль для российских туристов стали комфортнее. Облегчение процедуры въезда – это первый и важный шаг к возобновлению регулярного авиасообщения между Израилем и Россией. Надеюсь, в связи с этим, что и израильтяне смогут в скором времени беспрепятственно приезжать в Россию».

 

Израиль разрешил с 9 января 2022 года въезд россиянам, вакцинированным "Спутником V". С момента введения второй дозы должно пройти не менее 14 дней, с момента полного курса вакцинации – не более 180 дней до выезда из Израиля. Если турист привит бустерной дозой вакцины ("Спутник Лайт"), то ко дню въезда в Израиль должно пройти 14 или более дней с даты бустера. При этом день вакцинации не засчитывается.

 

Между тем Министерство здравоохранения Израиля уточняет, что россияне, вакцинированные «Спутником V» или «Спутником Лайт», для въезда в Израиль могут сдать тест на антитела в российской лаборатории Invitro.
«Вакцинированные вакцинами «Спутник V» или «Спутник Лайт» (в виде бустерной дозы) будут признаны вакцинированными после загрузки в форму декларации для въезда в Израиль официальное свидетельство положительного результата серологического анализа с QR-кодом из лаборатории Invitro в России», — сказано в сообщении, которое цитирует РБК,
Как сообщили в российском представительстве Минтуризма Израиля, список лабораторий и клиник будет расширяться.

Отметим, что пока что регулярные рейсы в Израиль из России не разрешены, однако «Аэрофлот» ежедневно летает из Москвы в Тель-Авив в статусе грузопассажирских рейсов.

Кроме того, авиакомпания "Уральские авиалинии" 2 марта приступит к выполнению прямых рейсов в Тель-Авив из Москвы (аэропорт «Жуковский»), Санкт-Петербурга и Краснодара. Полеты будут выполняться из всех трех аэропортов по средам, а с 31 марта по маршруту Краснодар — Тель-Авив добавятся рейсы по четвергам.

/TOURBUS.RU


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