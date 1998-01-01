Вьетнам сокращает карантин и отменяет тесты по прибытии для российских туристов

Российские вакцинированные туристы, прилетающие во Вьетнам (курорт Нячанг) в рамках пакетных туров ANEX Tour, единственного туроператора на российском рынке, запустившего туристические рейсы в страну с конца декабря (борта AZUR air также грузит «Интурист»), теперь не должны будут проходить обязательный недельный карантин на территории отеля. Об этом сообщил АТОР со ссылкой на полученные от властей страны новые правила и пресс-службу туроператора ANEX Tour.

Также местные СМИ со ссылкой на решение правительства Вьетнама сообщают об отмене тестов по прибытии. Таким образом, пассажирам, въезжающим во Вьетнам, не нужно будет проходить экспресс-тесты на COVID-19. Им необходимо будет предъявить только результаты ПЦР-теста на COVID-19, полученные в стране вылета.

Напомним, до нововведений, туристы, прилетающие во Вьетнам, должны были сдать ПЦР-тест по прилете и далее на третий день.

Между тем, информацию об отмене первого теста в ANEX Tour не подтверждают, сообщают, что не получали таких сведений от своей принимающей компании. Достоверность данных об отмене первого теста сейчас проверяется.

Еще одно важное нововведение – туристам больше не нужно заблаговременно скачивать и регистрироваться в приложениях Igovn.vn и tokhaiyte.vn. Однако сохраняется необходимость установки и регистрации в мобильном приложении PC-Covid.

Также остается в силе необходимость заполнения медицинской декларации здоровья для иностранных граждан в аэропорту по прилету. Анкеты будут выданы в аэропорту Камрань сотрудниками принимающего офиса туроператора. Туристы заполняют анкету самостоятельно и прикладывают две фотографии, уточнили в ANEX Tour.

В компании ANEX Tour позитивно оценили нововведения, назвав их способными простимулировать и без того динамичный спрос на направлении. Рейсы во Вьетнам улетают практически полными, спрос на направлении хороший, отметили в компании.

Как напоминает АТОР, полетная программа ANEX Tour по маршруту Москва – Нячанг стартовала 25 декабря и продлится до 16 марта.

/TOURBUS.RU