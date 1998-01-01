Все ближе весна — время традиционной серии региональных Workshop «Турбизнес»!

C 22 марта по 27 апреля в 23-х городах России и в столице соседней Беларуси пройдет серия традиционных весенних деловых встреч в рамках Workshop «Турбизнес». Самые крупные и успешные деловые мероприятия для профессионалов туризма регионов России и ближнего Зарубежья состоятся уже в 47-й раз!

Маршрут роуд-шоу на этот раз проходит по крупнейшим мегаполисам Центральной России, Поволжья, Юга страны, Урала и Западной Сибири, а также Северо-Запада.

Среди участников деловых встреч, которые будут представлены на роуд-шоу — ведущие туркомпании «Пегас Туристик», СКО ФНПР "Профкурорт", «Росюгкурорт»,«ОблакаТревел»,«Европорт», «ТурТрансВояж», «Ривьера Сочи», «Тари Тур», «Розовый Слон», «Спектрум», Турхолдинг «Родина» и многие другие.

Кроме того, в серии Workshop примут участие представительства по туризму Саксонии, Польши, Словакии, Эстонии и Чехии, гостиничные сети и отели Hotel Baltschug Kempinski Moscow, сеть «Яхонты»,«Бета Измайлово», «Sirius Hotels Сочи», отель «Космос», сеть Maxima Hotels, курорт «Роза Хутор», авиакомпании S7 и Air Moldova.

В рамках workshop планируется провести более 250 мастер-классов и презентаций участиков Workshop.

Среди тем предстоящих мастер-классов и презентаций:

Встречаем лето 2022 - новые продукты и новые технологии.

Экскурсии по Северному Кавказу и в Санкт-Петербург.

Экскурсии в Кижи-Валаам-Соловки. Отдых на озёрах Карелии.

Авторские программы поездок в Сочи, Краснодарский край и Крым.

Возможности лечения постковид-синдрома в Европе.

Венгрия - источник чудес.

Польша – ближе, чем кажется.

СПА, медицина и велнес на чешских курортах.

...и многое другое!

Как рассказала нам руководитель отдела Workshop Медиахолдинга «Турбизнес» Людмила Сивова, «В этом сезоне особое внимание будет уделено непосредственному «живому» деловому общению и, в частности, развию формата бизнес-завтраков , как эффективной форме представления турпродукта и налаживания бизнес-контактов. Практически в каждом городе весенней серии перед началом workshop запланировано проведение бизнес-завтрака с участием туроператоров и офисов по туризму».

Календарь весенней серии Workshop "ТУРБИЗНЕС"

Ждем вас в марте и апреле на крупнейших деловых встречах профессионалов туризма в 23 городах страны и ближнего Зарубежья!