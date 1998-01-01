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Сбербанк вложит в горнолыжный курорт Шерегеш более 21 млрд рублей

В прошедшем зимнем сезоне 2020-2021 гг. природно-климатический комплекс на юге Западной Сибири принял свыше двух млн туристов

Общий объем инвестиций в развитие горнолыжного курорта Шерегеш в Кемеровской области составит 21,6 млрд рублей, сообщили нашему порталу в пресс-службе Сбербанка по итогам подписания соглашения.

«Сбер и компания «УГМК-Застройщик» (входит в группу УГМК) заключили соглашение о намерениях по реализации инвестиционных проектов на территории горнолыжного курорта Шерегеш. Речь идёт, в частности, о модернизации многофункциональных туристических районов «Гора Зелёная» и «Панорама». Общий объём инвестиций предполагается в размере 21,6 млрд руб.

Стороны рассматривают возможность взаимодействия по направлениям кредитного финансирования с применением условий государственных программ субсидирования инвестиционных проектов (программа Ростуризма по постановлению Правительства РФ ), а также банковского сопровождения и проведения расчётов с контрагентами”, - рассказали в компании.

“Мы с большим интересом относимся к этому масштабному проекту по развитию одного из главных горнолыжных курортов страны совместно с нашим давним партнером — компанией УГМК. Планируется, что Сбер выступит не только в качестве финансового партнера, но и интегрирует в проект платежные сервисы и решения компаний своей экосистемы. Ожидается, что общий объем инвестиций в проект составит 21,6 млрд рублей, часть из которых будет предоставлена Сбербанком. У нас уже есть успешный опыт инвестирования в курортные объекты страны, поэтому мы рассчитываем, что по завершении проекта Шерегеш будет соответствовать самым высоким мировым стандартам.

Развитие туристических кластеров отвечает и стратегии банка по продвижению социально значимых и "зелёных" инициатив, повышающих уровень жизни наших граждан”. - отметил Анатолий Попов, заместитель председателя правления Сбербанка.

Как отметили также в пресс-службе, Шерегеш является одним из самых популярных горнолыжных курортов России, он расположен в 5 км от одноимённого посёлка в Кемеровской области.

В зимнем сезоне 2020-2021 гг. уникальный природно-климатический комплекс в Горной Шории на юге Западной Сибири принял свыше двух млн туристов со всей страны.

/TOURBUS.RU