Новости ЦИФРА НЕДЕЛИ: За год Азербайджан посетили 258 тыс. российских туристов Бюро по туризму Азербайджана подвело позитивные туристические итоги минувшего года

Как сообщили нашему порталу в Бюро по туризму Азербайджана, несмотря на пандемию, 2021 год был успешным для туристической индустрии Азербайджана. Из более чем 790 тыс. человек, посетивших Азербайджан в прошлом году, больше всего туристов приехало из России (258 тыс. человек), Турции и стран Ближнего Востока. Как рассказали нашему порталу, в прошлом году в Азербайджане были созданы новые турпродукты и разработаны новые направления. В частности, были размечены 16 пешеходных маршрутов на севере и северо-западе страны, которые проходят через отдаленные горные села. На вывесках в их отправных точках размещены схема прохождения маршрута, координаты GPS, степень сложности и общая протяженность, а также познавательная информация о флоре и фауне региона. В настоящее время идет работа над созданием горной тропы Хыналыг-Лаза, которая будет интересна всем любителям природы. Не менее увлекательно и новое для страны направление Slow Food Travel. Эта инициатива, которую совместно реализуют Бюро по туризму и Slow Food International в рамках финансируемого Европейским Союзом проекта, нацелена на экономическое развитие сел и улучшение благосостояния фермеров. «Слоуфуд маршруты» уже представлены на северо-западе Азербайджана и будут созданы на юге страны, где в изобилии растут рис и цитрусовые. Над этим проектом работает отличная команда специалистов. Инновационное начинание позволит туристам принять участие в производстве уникальных продуктов и познакомиться с местными гастрономическими традициями. Кроме того, в 2021 году был начат проект «Туристический комплекс грязевых вулканов». Он будет запущен в 2022 году и позволит туристам насладиться увлекательными приключениями, включая катание на квадроциклах, скоростные спуски и развлечения для детей среди инопланетных пейзажей, где находится самое большое количество грязевых вулканов в мире. Еще одна инициатива – Национальная система классификации гостиниц – нацелена на повышение качества гостиничных услуг в стране, 17 отелей уже получили сертификаты качества после проведения классификации на основе международных стандартов. Важным достижением стало создание Органа по сертификации туристических гидов. Кроме того, продолжается работа по восстановлению и развитию инфраструктуры в высокогорном селе Хыналыг, а также в Лагиче и Басгале, селах народных промыслов и ремесел, и в других исторических центрах. Осенью прошлого года Азербайджан был удостоен сразу нескольких престижных международных наград в области туризма, в том числе премии Best Crossborder Wine Tourism Product от Iter Vitis Phoenicians Route Awards. Азербайджан был также признан победителем 28-й ежегодной премии World Travel Awards в двух номинациях: «Ведущее культурное направление Европы» и «Ведущее экскурсионное направление Европы». Еще одна премия была получена в рамках ежегодного мероприятия International Travel Awards, которую проводит Uzakrota: Баку был назван «Ведущим туристическим городом мира». Сегодня Азербайджан открыл воздушное сообщение с 68 странами. Благодаря возобновлению международных рейсов и упрощению визовых процедур, пассажиры старше 18 лет могут прилететь в Азербайджан при наличии Covid-паспорта (официального документа, выданного соответствующей страной о полной вакцинации или выздоровлении от Covid-19) и отрицательного ПЦР-теста, пройденного не более чем за 72 часа до вылета. Для пассажиров младше 18 лет достаточно иметь отрицательный ПЦР-тест. /TOURBUS.RU

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