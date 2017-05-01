Спрос на бронирование гостиниц вырос в рамках новой программы кешбэка на 40%

На прошлой неделе стартовал пятый этап программы туристического кешбэка. Аналитики «Яндекс.Путешествий» посмотрели, как это повлияло на интерес россиян к поездкам и бронированию отелей.

В первый день акции количество поисков отелей на сервисе резко увеличилось — на 70% по сравнению с прошлой неделей. Рост на уровне 30-35% наблюдался и в следующие дни. По итогам первой недели число бронирований выросло на 40% по сравнению с предыдущей неделей. Доля бронирований с кешбэком достигла 20%. Похожая картина была и в марте прошлого года, когда стартовал третий этап программы.

Средний чек за бронирование по России составляет 20 тысяч рублей, а одна ночь стоит примерно шесть тысяч. Средняя продолжительность проживания в отеле — 3-4 ночи. Интересно, что среди путешественников стало заметно больше семей с детьми: в рамках программы на них приходится на 30% больше бронирований, чем вне акции. Сейчас участники акции чаще всего бронируют отели в Москве и Подмосковье, на Кубани, в Петербурге, в Калининграде и Крыму.

«Яндекс.Путешествия участвуют в программе кешбэка с 2020 года, и мы видим, что она работает. Люди стали больше ездить и останавливаться в местах, которые раньше не могли себе позволить. Две трети наших пользователей экономят в рамках акции до 30% от суммы поездки, потому что получают ещё и наш кешбэк», — рассказала Ирина Рейдер, руководитель «Яндекс.Путешествий».

В среднем участники программы заказывают отель за четыре недели до поездки, хотя весной прошлого года делали это раньше — за пять недель. Вероятно, на глубину бронирования влияет время года и эпидемиологическая обстановка.



Топ-10 направлений (​​указан средний чек бронирований по акции в конкретном регионе)

1. Москва и Московская область — 17 600 рублей

2. Краснодарский край — 31 000 рублей

3. Санкт-Петербург и Ленинградская область — 11 300 рублей

4. Калининградская область — 18 000 рублей

5. Республика Крым — 37 500 рублей

6. Республика Татарстан — 16 000 рублей

7. Нижегородская область — 12 800 рублей

8. Костромская область — 19 300 рублей

9. Иркутская область — 9 900 рублей

10. Республика Башкортостан — 11 700 рублей

/TOURBUS.RU