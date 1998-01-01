«Интурист» запускает «вакцинные туры» в Стамбул из десяти российских городов

Ранее Минздрав Турции разрешил делать платные двухкомпонентные прививки от коронавируса иностранным туристам

Российские туристы с 29 января смогут привиться иностранными вакцинами от коронавируса в Стамбуле, при этом вакцинные туры будут запущены из десяти городов РФ, сообщили сегодня в пресс-службе туроператора "Интурист".

"Сити-туры в Стамбул из-за ограничений на посещение многих стран Европы являются одними из самых массовых продуктов в нашем ассортименте. Популярности Стамбулу добавляет возможность подобрать удобное время вылета из Москвы и наличие прямой перевозки из 10 регионов.

Появившуюся в этом году опцию сопровождения на вакцинацию двухкомпонентным препаратом Pfizer мы расцениваем как еще одно из преимуществ этого направления", — рассказали в пресс-службе туроператора.

Как отметили в "Интуристе", возможность привиться иностранной вакциной позволит еще больше увеличить спрос на и без того популярное направление.

"Ближайший заезд запланирован на 29 января. Туры сформированы с вылетами на прямых регулярных рейсах в Стамбул из Москвы, Санкт-Петербурга, Уфы, Самары, Екатеринбурга, Ростова-на-Дону, Казани, Краснодара, Минеральных вод, Нижнего Новгорода", — рассказали в компании, которую цитирует «Интерфакс».

Там сообщили, что цены с перелетом в Стамбул на ближайшие даты стартуют от 51,3 тыс. рублей на двоих на две ночи. Кроме того, можно включить вакцинацию от коронавируса в стандартный тур в Стамбул.

В стоимость базового "вакцинного турпакета" входит перелет, проживание в отеле выбранной категории с завтраками, групповой трансфер аэропорт-отель-аэропорт, трансфер отель-клиника-отель с сопровождением на вакцинацию русскоговорящим гидом для получения первой дозы вакцины BioNTech (Pfizer).

"Конфигурация турпакета может меняться. У нас доступно к бронированию размещение в отелях Стамбула категорий 3*, 4* и 5*. Вакцинные туры рассчитаны с проживанием от 2 до 4 ночей. При желании можно добавить к ним экскурсии", — пояснили в "Интуристе".

В компании уточнили, что услуга вакцинации добавляется в корзину при бронировании тура, также как любая экскурсия. Но приобрести вакцинацию без включенного наземного обслуживания нельзя.

Стоимость услуги по сопровождению на вакцинацию составляет 115 евро, сюда входит трансфер до частной клиники и обратно, сопровождение, сбор за внесение данных туриста в систему при получении первой дозы вакцины.

Ранее Минздрав Турции разрешил делать двухкомпонентные прививки от коронавируса иностранным туристам за плату. Данные туриста уже после первого укола внесут в государственную информационную систему eNabiz, и он получит бумажный и цифровой сертификат о вакцинации. Этот сертификат совместим с европейской системой цифровых сертификатов вакцинации и признается в Евросоюзе./

/TOURBUS.RU