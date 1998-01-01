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28 января
«Пантеон» и «Время-тур» объединились

Два «старожила» российского туррынка, в течение 30 лет активно работавшие на испанском и греческом направлениях, стали единым туроператором Panteon


Как было объявлено вчера вечером, два «старожила» отечественного туррынка с тридцатилетней историей - туроператоры Panteon (ООО «Прото») и ООО «Туристическая компания «Время-тур»» объявили об объединении.

Как отмечается в совместном пресс-релизе, «Panteon за время 30-летней работы из нишевого ТО по Греции вырос в значимого игрока на рынке экзотических направлений – у компании сильные позиции по Мальдивам, Шри-Ланке, Сейшелам, Маврикию и другим странам.

«Время-тур» исторически ассоциируется с Испанией и Андоррой, сохраняла верность этим направлениям вплоть до пандемии. Страны Карибского бассейна расширили ассортимент предложений компании во время пандемии.

 

В результате объединения команда Panteon усилилась экспертами профессионалами по Доминикане, Мексике, Кубе, Испании, Андорре и Хорватии, а в системе онлайн-бронирования уже рассчитаны туры по нескольким новым направлениям».

«Фактически объединение произошло в конце прошлого года, около двух месяцев ушло на техническую интеграцию и выстраивание процессов, – прокомментировал изменения в компании генеральный директор Panteon Анатолий Гаркушин. – Нам было важно сохранить паритетный подход в принятии решений и видении общего будущего объединённой компании. У компаний – огромный опыт, свои методы работы и способы коммуникации. Однако привести это к общему знаменателю, выработать единые стандарты – не менее важно.

Мы рады, что благодаря совместным усилиям сегодня в системе онлайн-бронирования Panteon уже рассчитаны туры по новым направлениям, идут бронирования, а на связи с агентствами – профессионалы своего дела».

 

Все ценовые предложения по направлениям Panteon и «Время-тур»» теперь представлены на сайте «Пантеона». В юридической структуре изменений не будет – юридическим лицом выступает ООО «Прото» (ТМ «Пантеон»), генеральный директор компании – Анатолий Гаркушин.
Для агентств по-прежнему действует договор, заключаемый на основании оферты при бронировании в Panteon.

 

«Мы уверены, что от этого объединения выигрывают не только оба партнёра, но весь турбизнес: агентства, знающие тот и другой бренд, получают доступ к ценовым предложениям по всем направлениям, а те, кто не работали с нами ранее, могут спокойно доверить своих туристов объединённой надёжной компании с огромным профессиональным опытом.

Благодаря слиянию огромного опыта, экспертных знаний и передовых технологий мы получаем качественный и конкурентный турпродукт. Мы с нетерпением ждём открытия Испании и Андорры и уже запланировали много интересных мероприятий для привлечения агентств», – говорит Неля Огурцова, гендиректор ««Время-тур»».

 

«Panteon и «Время-тур» на протяжении 30 лет работы независимо друг от друга придерживались схожей миссии в российском туризме: быть честными и надёжными партнёрами для турагентств и всегда оставаться туроператорами с человеческим лицом. Свой юбилей в 2022 году компании отметят уже вместе под одним именем». - отметили в компаниях.

 

По информации из туристических кругов, специалисты «Время-тур» переедут в офис «Пантеона», а руководитель «Время-тур» Неля Огурцова займет руководящую должность в структуре туроператора – позицию директора по туризму или замдиректора компании. 

/TOURBUS.RU


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