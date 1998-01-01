Новости Венгрия идёт на рекорд! Более двухсот турагентств приняли участие в Workshop «Откройте для себя Венгрию!», прошедшем в Поволжье

Вчера успешно завершилось очередное роудшоу Венгрии, организованное офисом по туризму страны Visit Hungary. На этот раз масштабные мероприятия принимали Казань и Самара. Города проведения workshop были выбраны неслучайно - их связывает прямое авиасообщение с Венгрией. Из Казани прямые рейсы в Будапешт выполняет авиакомпаний Wizz Air. А из Самары в венгерскую столицу - с конца февраля будет летать авиакомпания «Уральские авиалинии». Венгерская делегация в Поволжье была очень солидной. В неё вошли руководитель по развитию туристического бизнеса – Россия Visit Hungary Виталий Избрисов, представители туроператоров "1000 Дорог Travel International", "Веди Групп", Renee Tours Hungary, GastroPlusTour, “Европорт”, гостиничной сети Ensana Health Spa Hotels и авиакомпании «Уральские авиалинии». Интерес к первым после пандемии «живым» мероприятиям популярной европейской страны оказался очень высоким. В общей сложности Workshop «Откройте для себя Венгрию!» в Поволжье посетили более двухсот агентств. Как отмечает менеджер по развитию компании PAC Group в Казани Софья Арюкова, «никогда живые встречи нельзя заменить онлайн. Мероприятие понравилось очень - нам было важно увидеть своих коллег и партнёров из Венгрии. Это бесценно!» Руководитель по развитию туристического бизнеса – Россия Visit Hungary Виталий Избрисов в своей презентации возможностей отдыха в Венгрии подчеркнул, что с оптимизмом смотрит в будущее и ждёт продолжения роста российского рынка в этом году. «Такому росту способствует прекрасная работа авиаперевозчиков - теперь к нам легко попасть из многих точек России, включая города Поволжья. Я думаю, никогда раньше не было такой обширной полётной программы из России в Венгрию». «Свой вклад в рост популярности Венгрии вносит Visit Hungary - благодаря маркетинговой активности многие российские партнеры знают о Венгрии все больше и больше. В продвижении Венгрии нам помогают и консульства, которые отлично работают и в Поволжье, и на Урале, и в Центральной России», - добавил г-н Избрисов. Виталий Избрисов отметил, что ему было приятно видеть активность партнеров в Поволжье. «После встреч с региональным турбизнесом наши венгерские участники уже разрабатывают специальные турпакеты из Поволжья в Венгрию», - заключил он. Согласен с ним Валерий Симагин, директор туроператороской компании «1000 дорог Travel International»: «Высокая заинтересованность пришедших на мероприятия позволяет надеяться на высокую эффективность продаж в этих регионах. Нам было важно получить отклик из первых рук, от партнёров, напрямую общающихся с туристом на этапе выбора путешествия. Надеюсь, получилось донести до них информацию по туристическим возможностям Венгрии и ответить на интересовавшие вопросы». «В настоящее время доля продаж в регионах у нас составляет 12%, - говорит Валерий Симагин. - Наиболее востребованы сити-туры в Будапешт на 5-7 ночей с 2-3 экскурсиями и лечебные туры на курорты Хевиз, Шарвар и Хайдусобосло продолжительностью 10 - 20 дней». /TOURBUS.RU

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