Туристические регионы: антикоронавирусные ограничения

В Петербурге детям запретили посещение зоопарков, музеев и театров/ Ставропольский край продлил действие моратория на QR-коды/ В Ростовской области ужесточены антиковидные ограничения

В Петербурге детям запретили посещение зоопарков, музеев и театров

Губернатор Петербурга Александр Беглов запретил несовершеннолетним с 28 января по 13 февраля посещать зоопарки, музеи, бассейны, театры и концертные залы города, сообщает пресс-служба администрации губернатора.

"Запрещается посещение несовершеннолетними зоологических парков, музеев и организаций, осуществляющих выставочную деятельность, плавательных бассейнов, фитнес-центров, иных организаций, оказывающих услуги в области физической культуры и спорта (за исключением спортивной подготовки и профессионального спорта), театров, цирков, концертных залов, организаций, осуществляющих публичную демонстрацию фильмов, крытых ледовых катков, океанариумов, объектов, предназначенных для развлечения и досуга, аттракционов, а также спортивных, физкультурных, культурных, зрелищных, конгрессно-выставочных, торжественных, досуговых и иных мероприятий в качестве зрителей", — сообщается в документе.

В соответствии с постановлением дополнительные ограничения вводятся в период с 28 января по 13 февраля.

В Петербурге сейчас действуют QR-коды для посещения точек общепита, торговых центров, непродовольственных магазинов, фитнес-клубов и бассейнов.

Ставропольский край продлил действие моратория на QR-коды до 20 февраля

Ставропольский край продлевает до 20.02 действие моратория на необходимость предъявления QR-кодов о вакцинации против коронавируса при посещении общественных мест, сообщила пресс-служба губернатора региона.

С 8 декабря 2021 года в Ставропольском крае посещать музеи, библиотеки, выставочные залы, театры и концертные залы, кинотеатры, предприятия общественного питания, спортивные объекты и комплексы, МФЦ, салоны красоты и косметические салоны можно было только при наличии QR-кода о вакцинации или перенесенном заболевании. В случае медицинского отвода нужно было предъявлять ПЦР-тест.

Такие же меры с 22 декабря действовали и при размещении граждан в санаторно-курортных учреждениях, пансионатах, домах отдыха, гостиницах, туристских базах, кемпингах, гостевых домах, загородных базах отдыха и иных аналогичных объектах.

23 декабря 2021 года г-н Владимиров подписал постановление, согласно которому в регионе до 20 января была приостановлена необходимость предъявления QR-кода о вакцинации против коронавируса при посещении общественных мест. Затем действие моратория продлили до 1 февраля.

Всего с начала пандемии на Ставрополье выявили 138,5 тыс. случаев коронавируса, выздоровели 121,6 тыс. пациентов, умерли более 6,4 тыс. человек.

В Ростовской области ужесточены антиковидные ограничения

Запрет на проведение региональных, межмуниципальных, муниципальных спортивных соревнований, а также на проведение выставок, а также зрелищно-развлекательных мероприятий в закрытых помещениях вводится в Ростовской области с 29 января по 28 февраля в связи с обстановкой по COVID-19, сообщает пресс-служба губернатора региона.

В частности, в данный период предприятия общепита могут быть заполнены только на 75% от вместимости. При этом в общих залах обслуживания, на фуд-кортах и фуд-плейсах могут быть заполнены только 50% посадочных мест. В предприятиях общественного питания приостанавливается работа танцевальных залов и площадок.

Также вводится временный запрет на проведение выставок, а также зрелищно-развлекательных мероприятий в закрытых помещениях. Но при соблюдении существующих ограничений театральные коллективы смогут продолжить работу.

Ранее сообщалось, что в Ростовской области выявлено 1029 случаев заражения коронавирусной инфекцией за сутки, что является самым высоким показателем за весь период пандемии.

/TOURBUS.RU