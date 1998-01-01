Новости "Уральские авиалинии" возобновят рейсы в Тель-Авив из Москвы, Петербурга и Краснодара Рейсы из трех российских аэропортов будут осуществляться по средам начиная со второго марта

Авиакомпания "Уральские авиалинии" 2 марта приступит к выполнению прямых рейсов в Тель-Авив из Москвы (аэропорт «Жуковский»), Санкт-Петербурга и Краснодара, сообщает пресс-служба перевозчика. Полеты будут выполняться из всех трех аэропортов по средам, а с 31 марта по маршруту Краснодар — Тель-Авив — Краснодар добавятся рейсы по четвергам. Как уточнили в пресс-службе авиакомпании, полеты в Израиль были прекращены в 2020 году, с начала пандемии. Из подмосковного аэропорта Жуковский самолет отправится в 07:05 и прибудет в аэропорт им. Бен-Гуриона в 10:15 по местному времени. Минимальная стоимость билета составляет порядка 10 тыс. руб. с включенной ручной кладью и багажом. Из Пулково время вылета - 09:45, прибытия – на 13:50. Цены на полеты начинаются от 11 800 руб. В свою очередь, самолеты из Краснодара будут отправляться в 11:10 с прилетом в Израиль в 12:45. Билеты обойдутся минимум в 12 тыс. руб. за пассажира. Напомним, что, как мы сообщали в понедельник, туриндустрия Израиля активно возвращается к «нормальной» жизни — так, уже с с 1 февраля международный аэропорт Рамон в Эйлате возобновит прием международных рейсов после почти двухгодичного перерыва. Работа воздушной гавани будет проводиться с учетом строгих санитарных норм, связанных с пандемией COVID-19. При этом Министерство туризма Израиля традиционно будет субсидировать рейсы в Эйлат. Сумма поддержки консолидаторов будет составлять от 60 до 66 евро за пассажира. Министерство туризма Израиля, по информации АТОР, уже получило несколько заявок от российских авиакомпаний на выполнение субсидируемой перевозки в Эйлат. Напомним также, что Израиль с 9 января этого года разрешил въезд россиянам, вакцинированным «Спутником V» . При этом с момента полной прививки должно пройти не менее 14 дней, перед вылетом и по прилету нужно сдать платные ПЦР-тесты, а по прилету- также и платный серологический тест на антитела. Кроме того, Минздрав Израиля проинформировал, что вакцинированными будут считаться и россияне, привитые бустерной вакциной "Спутник Лайт" не позднее, чем через 5 месяцев после основной вакцинации . Отметим, что пока что регулярные рейсы в Израиль из России не разрешены, однако «Аэрофлот» ежедневно летает из Москвы в Тель-Авив в статусе грузопассажирских рейсов. /TOURBUS.RU

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