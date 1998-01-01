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27 января
Интерес российских туристов к поездкам в Великобританию резко вырос
Эксперты комментируют резкий рост спроса сразу же после появления информации о грядущей отмене для наших туристов 10-дневного карантина
Интерес российских туристов к поездкам в Великобританию резко вырос после того, как власти страны объявили, что с 11 февраля зарубежным туристам, в том числе российским, не нужно будет проходить 10-дневный карантин, сообщил сегодня "Интерфакс" со ссылкой на пресс-секретаря Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирина Тюрина.
Она напомнила, что сейчас российские туристы, с прививкой и без, должны сдать ПЦР-тест на коронавирус не ранее чем за 72 часа до поездки. По прибытии они соблюдают десятидневный карантин, во время которого сдают еще два дорогостоящих теста – на пятый и на восьмой день пребывания.
"Сейчас не только отменяется карантин, но еще и стоимость тестов снижена в четыре-пять раз. По словам туроператоров, это можно рассматривать практически как снятие ограничений. Как только эта информация распространилась, они сразу почувствовали повышенный интерес к Великобритании: обращаются и агенты, и туристы, интересуются экскурсионными турами, обучением, визовой поддержкой", — рассказала г-жа Тюрина.
По словам эксперта, поехать на обучение в страну можно было и раньше, но из-за ограничений оформление поездки было гораздо сложнее.
К майским праздникам, по ее словам, туркомпании ожидают возрождения и группового туризма. Сейчас групповые туры получатся слишком дорогими из-за стоимости авиабилетов – на направлении летают только "Аэрофлот" и British Airways, причем пока частоту рейсов они увеличивать не планируют.
По словам директора департамента продвижения и рекламы компании BSI Group Иветты Вердиян, которую сегодня цитирует РСТ, послабление условий въезда – очень хорошая новость: «Это практически снятие ограничений. Мы сразу почувствовали повышенный интерес к Великобритании, обращаются и агенты, и туристы, интересуются турами, визовой поддержкой. Но времени прошло совсем немного, и пока мы можем говорить только об интересе, а не о спросе. Его параметры будут понятны недели через две».
О повышенном интересе говорят и в PAC Group. «Как только появилась информация об отмене карантина, пошли звонки от клиентов. Направление очень востребовано. Сейчас спрашивают про всё – обучение, сити-туры, экскурсионные, индивидуальные», – рассказала директор по рекламе туроператора Надежда Найдис.
Отметим также, что с сегодняшнего дня меры по борьбе с COVID-19 значительно ослаблены на территории Англии, сообщает корпорация BBC.В частности, отменяется обязательное использование защитных санитарных масок, больше не потребуются и COVID-пропуска.
"Наши вакцины, тестирование и противовирусные препараты являются мощной гарантией защиты и позволяют нам осторожно восстановить больше свобод ", — цитирует Би-би-си слова главы Минздрава Великобритании Саджида Джавида.
Г-н Джавид заявил, что упомянутые меры могут быть отменены, поскольку был достигнут значительный успех в вакцинации, и появилось больше понимания относительно того, как лечить заболевания, вызванные коронавирусом.
Официальный представитель премьер-министра Бориса Джонсона в свою очередь заявил, что ношение маски теперь будет личным делом каждого.
Однако в некоторых магазинах сообщили, что будут продолжать просить людей использовать маски. В поездах пассажиры также должны будут носить маски, но не принудительно.
/TOURBUS.RU
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