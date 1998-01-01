Греция продлевает действующие правила въезда

Всем российским туристам по-прежнему нужно будет сдавать экспресс-тест на коронавирус по прибытии

Власти Греции решили продлить действующие правила въезда в страну для иностранных туристов до 7 февраля: российским туристам по-прежнему придется проходить обязательное тестирование по прибытии, независимо от статуса вакцинации, сообщает греческая газета Рroto Тhema со ссылкой на Управление гражданской авиации страны (CAA).

«Все иностранные туристы, прибывающие в Грецию, должны иметь при себе справку с отрицательным результатом ПЦР-теста, сделанного не ранее чем за 72 часа до прибытия, или экспресс-тест, сделанный не ранее чем за 24 часа до въезда в Грецию. Правило не касается детей до пяти лет», — пишет издание, на которое ссылется «Интерфакс».

Как отмечает портал, путешественников с положительным результатом теста отправляют на пятидневный карантин. Изоляция может быть продлена, если симптомы болезни не прошли.

«Граждане 16 стран, в том числе и России, должны также сдать экспресс-тест на коронавирус (независимо от того, привиты они или нет) по прибытии в Грецию. Результат теста придет на мобильный телефон», — пишет газета.

Всем пассажирам до вылета в Грецию нужно заполнить Passenger Locator Form (PLF) на сайте travel.gov.gr. Заполненную форму с QR-кодом нужно будет предъявить при регистрации на рейс или по прилете.

Как напоминает информагентство, туристам с прививкой от коронавируса («Спутник V», «КовиВак» и «ЭпиВакКорона») разрешен въезд в Грецию, если с момента завершения полного курса вакцинации прошло не менее 14 дней. Также туристы могут предоставить справку о перенесенном коронавирусе, выданную через 30 дней после получения первого положительного теста.

Срок действия такого документа – 90 дней. Исключением являются справки переболевших, выданные в период с 15 июля по 31 октября 2021 года включительно.

Между тем, как сообщает АТОР, Греция присоединяется к общим рекомендациям Еврокомиссии и сокращает с 1 февраля срок действия прививочного сертификата. Однако вместо рекомендованных комиссией 9 месяцев греческие власти ограничили действие документа о вакцинации 7 месяцами. Прежде такое правило распространялось на лиц старше 60 лет.

Таким образом, местные и иностранные граждане, у которых с момента последнего полного курса вакцинации прошло более 7 месяцев, с 1 февраля считаются в Греции непривитыми. Для подтверждения статуса вакцинированного от COVID-19 им нужна бустерная доза прививки

По данным источников АТОР, в ближайшей перспективе может быть объявлено и о снятии всех ограничений на авиасообщение с Грецией. Это позволит российским туроператорам поставить на греческие курорты чартерные рейсы, что сделает туры в Грецию более доступными по сравнению с регулярными перелетами.

В расписании авиакомпаний уже появляются и регулярные рейсы в Грецию из российских городов, из которых прямых перелетов в Грецию не было последние два года. Так, авиакомпания Nordwind объявила о запуске в летнем сезоне регулярных рейсов из Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону в Салоники.

По сообщению перевозчика, полетная программа из Пулково в Салоники будет выполняться с 3 мая по 25 октября по вторникам. Время вылета из Петербурга — в 11:30, обратный вылет стоит в расписании в 16:05.Из Ростова-на-Дону перелеты в Салоники стартуют с 30 апреля по субботам. В расписании Nordwind вылет в Салоники запланирован в 11:45, отправление обратно в 15:55.

На текущую дату на греческом направлении Оперштабом разрешены регулярные рейсы из Москвы в Афины, Салоники, Ираклион, Родос, Араксос, Закинтос; перелеты в Салоники из Ростова-на-Дону, Минеральных Вод, Самары, Казани и Краснодара, а также из аэропорта Жуковский.

/TOURBUS.RU