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26 января
Аэропорт Стамбула возобновил работу

Сотни российских пассажиров пока что по-прежнему не могут вернуться на родину


 

Как мы сообщали ранее, мощный снегопад, который идет последние несколько дней, парализовал работу аэропорта Стамбула. Тысячи пассажиров оказались заблокированы в воздушной гавани из-за метели: все рейсы были отменены, а также закрыты дороги, ведущие в аэропорт. По данным синоптиков, в Стамбуле выпало более 50 см снега.

 

В 11 утра среды, 26 января, аэропорт Стамбула возобновил работу. Напомним, аэропорту пришлось закрыться из-за снегопадов. На сайте аэропорта утром 26 января было указано, что авиасообщение возобновилось с рейсов в Каракас (Венесуэла) и Хьюстон (США). Несмотря на возобновление полетов, аэропорт на полную мощность еще не работает, - сообщает АТОР, 

 

Среди перенесенных на табло аэропорта сейчас указаны рейс Nordwind в Москву, Turkish Airlines в Санкт-Петербург, «Азимут» в Ростов-на-Дону, «Аэрофлота» («Россия») в Санкт-Петербург. Вылетает рейс Corendon в Санкт-Петербург.

 В расписании без особых пометок также пока обозначены рейсы Nordwind в Уфу и Санкт-Петербург, «ЮТэйр» в Грозный, «Победы» в Казань, PEGAS Fly во Владикавказ, Turkish Airlines в Москву.

 

По данным АТОР, движение в Стамбуле вновь открыто. Погода улучшается, вышло солнце, снег не идет, а выпавший начинает таять

 

Авиакомпания «Аэрофлот» также обновила график полетов из Стамбула в Москву на 26 января. Об этом перевозчик предупредил пассажиров на своем официальном сайте.

В частности, рейс SU2131, который должен был вылететь в столицу в 14:40, отправится в 23:55, а SU2139 - вместо 19:25 поднимется в 00:40 уже 27-го января.

В свою очередь перевозка из Москвы в Стамбул также была скорректирована. Маршруты из Шереметьево состоятся в 18:00 и 19:00, а не в 09:20 и 14:15 как было запланировано.

 

 Московская межрегиональная транспортная прокуратура в свою очередь начала проверку соблюдения прав пассажиров в связи с задержками отправления и прибытия рейсов авиакомпаний в международном аэропорту Стамбула, сообщили в надзорном ведомстве.

"В связи с неблагоприятными погодными условиями в международном аэропорту Стамбула задержано и отменено более тысячи авиарейсов. Прокуратурой организована проверка в части предоставления услуг авиаперевозчиками пассажирам рейсов, в том числе прохладительных напитков, горячего питания и размещения в гостиницах",- сообщили в прокуратуре.

 

Помимо этого, будет дана оценка действиям аэропортовых служб Московского авиаузла в части своевременности информирования пассажиров о задержках авиарейсов. В случае выявления нарушений будут приняты меры прокурорского реагирования.

/TOURBUS.RU


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