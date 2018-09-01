Зураб Пололикашвили: «Ограничения на поездки неэффективны»

Всемирная туристская организация (UNWTO) приветствует призыв Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) об отмене или ослаблении ограничений на поездки.

«Когда дело доходит до прекращения распространения новых вариантов вируса, ограничения на поездки просто неэффективны, – заявил генеральный секретарь UNWTO Зураб Пололикашвили. – Сокращая жизненный путь туризма, общие ограничения приносят больше вреда, чем пользы», - пишет финское издание Uusi Suomi.

«Крайне важно, чтобы мы возобновили туризм и, таким образом, дали толчок восстановлению.

UNWTO приветствует рекомендации ВОЗ, в которых подчеркивается неэффективность общих ограничений на поездки, и мы также против использования статуса вакцинации в качестве единственного условия для перемещения туристов», – добавил Зураб Пололикашвили.

Напомним, что на прошлой неделе Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) на десятом заседании Комитета по чрезвычайным ситуациям рекомендовала странам-участникам отменить или ослабить ограничения на путешествия между странами. - сообщается на сайте ВОЗ,

«Комитет был обеспокоен тем, что страны при ухудшении эпидобстановки вводят полный запрет на поездки. В частности, в ВОЗ указали на ситуацию с распространением штамма «омикрон». Полный запрет на путешествия неэффективен в борьбе с распространением коронавируса и может препятствовать обмену информацией о возникающих вспышках заражений», — говорилось в заявлении комитета.

«Неспособность ограничений на поездки, введенных после обнаружения и сообщения о штамме «омикрон», сдержать его международное распространение, демонстрирует неэффективность таких мер с течением времени.

Меры в отношении поездок (например, ношение маски, тестирование, изоляция/карантин и вакцинация) должны основываться на оценке рисков и избегать наложения дополнительного бремени на международных путешественников», – говорилось в заявлении.

В связи с этим ВОЗ рекомендовал «отменить или ослабить запрет на международные поездки, поскольку он продолжает способствовать экономическому и социальному стрессу, с которым сталкиваются государства».

/TOURBUS.RU