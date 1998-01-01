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25 января
Деревня Бонсай в городе Омия в Сайтаме (Канто)
Сегодня в деревне открыто сразу шесть частных питомников, где ряды за рядами выставлены подлинные шедевры.
Бонсай-мура или деревня Бонсай – тихий район города Омия в префектуре Сайтама, в сорока минутах от Токио, где не только полюбуетесь великолепными миниатюрными деревцами, но и окунётесь в тысячелетнюю историю традиционного для Японии ремесла…
Основали деревню в начале прошлого века переселившиеся после Великого землетрясения в Канто лучшие столичные мастера бонсай. Здесь их пленили мягкий климат, свежий воздух, благодатная почва, чистая вода и намного меньшая вероятность стихийных бедствий нежели на побережье – идеальные условия для такого утончённого и кропотливого промысла…
Сегодня в деревне открыто сразу шесть частных питомников, где ряды за рядами выставлены подлинные шедевры. Некоторые из них можно купить, другими позволено лишь любоваться.
А больше узнать о секретах ремесла заходите в местный Музей бонсай. Кстати, первый в мире, целиком посвящённый этому виду утончённого искусства. Экспозиция включает больше сотни деревьев, многим из которых сто, двести и даже более пятисот лет! А для туристов устраивают семинары, где попробуете свои силы в создании дерева бонсай…
https://visitjapan.ru/spot/1523
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