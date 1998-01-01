Конкурс презентаций «10 минут славы» - снова на «Интурмаркете»

Задача конкурса – представить конкретный турпродукт максимально кратко, но при этом «зацепить» аудиторию

Российский союз туриндустрии в рамках деловой программы выставки «Интурмаркет» организует конкурс презентаций «10 минут славы». Его задача – представить конкретный турпродукт максимально кратко, но «зацепить» аудиторию так, чтобы зрители пошли на сайты изучать подробности.

Традиционно такой конкурс – главное мероприятие ежегодных региональных слетов турбизнеса, которые РСТ проводит с 2014 года. Он всегда вызывает ажиотаж, потому что каждая презентация – не только вариант для расширения ассортимента, но и маленький спектакль. И это реальная возможность для турфирм представить свои туры коллегам, которые, возможно, и не задумывались, что такие поездки можно предлагать туристам. Причем многие программы действительно оказываются очень интересными и оригинальными.

Участники конкурса «10 минут славы» используют в презентациях не только слайды, сопровождаемые рассказом, хотя и такой вариант можно сделать интересным. Выступления, как правило, яркие и креативные. В них включают короткие сценки или викторины для зрителей, песни или частушки, некоторые исполнители выходят в этнических нарядах и т.д.

Но, независимо от жанра, рассказать о регионе или конкретном туре надо так, чтобы всего за 10 минут жюри и зрители заинтересовались предложением. А подробности всегда можно узнать на сайте компании-участника.

Российский союз туриндустрии в этом году снова проводит такой конкурс на «Интурмаркете», потому что аудитория выставки несопоставимо шире региональных слетов. Раздвигаем горизонты!

В конкурсе смогут принять участие не более 15 турфирм. Чтобы отборочная комиссия могла определить состав номинантов, сначала ей надо будет оценить заранее присланные сценарии презентаций.

Итак, условия конкурса:

1. К участию приглашаются члены РСТ – туроператоры, ТИЦ, отели, музеи и др.

2. Возможна только одна презентация от региона. Допускается представление региона или маршрута несколькими местными компаниями, но в рамках одной презентации.

3. Соискатели заполняют специальную форму, указывая регион, название компании, ФИО руководителя, контакты, а также краткое описание или сценарий планируемой презентации.

4. Заявки принимаются до 22 февраля 2022 г. включительно.

5. Список компаний, допущенных к конкурсу, будет опубликован на сайте РСТ и в газете RATA-news 25 февраля.

Конкурс состоится 12 марта 2022 г. в ЦВК «Экспоцентр», начало в 11:00.

Победителей ждут призы!