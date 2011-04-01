Wizz Air планирует весной начать летать из Петербурга сразу в десять городов Италии

Венгерский лоукостер Wizz Air весной 2022 года планирует открыть регулярные рейсы в Санкт-Петербург из десяти итальянских городов, следует из переписки авиавластей Италии и России, опубликованной на сайте Росавиации, нак которую ссылается «Интерфакс».

Полеты запланированы из Бари, Болоньи, Бергамо, Катании, Неаполя, Палермо, Римини, Турина, Венеции и Вероны с начала летнего расписания IATA (действует с конца марта).

Как сообщалось, в декабре прошлого года Wizz Air начала полеты из Петербурга по 7-й "свободе воздуха" (дает авиакомпаниям право летать между странами, в которых они не зарегистрированы) в столицу Болгарии Софию. В марте запланировано начало полетов из Петербурга в Италию, говорил тогда же президент компании Роберт Кэри. Возможность выполнять рейсы из петербургского аэропорта "Пулково", пользуясь 7-й "свободой воздуха", иностранные перевозчики получили в 2020 году. Инициатором "открытого неба" стала управляющая компания аэропорта — ООО "Воздушные ворота северной столицы" (ВВСС). Минтранс РФ сообщал, что утвердил для таких полетов 30 европейских государсты.

«Планы по открытию многих направлений полетов из Петербурга в Италию – это прекрасно! – говорит менеджер компании «Путешествуем вместе» Марина Делицой. – Однако мы все понимаем, что без решения проблемы взаимного признания вакцин, даже если их начнут выполнять, самолеты будут летать полупустыми из-за отсутствия туристов.

Ведь с точки зрения организации полетов проблем нет – они имеются только в сфере ограничений по коронавирусу».

«Стоит напомнить, что рейсы по некоторым из этих направлений перевозчик был намерен выполнять из Петербурга еще в 2020-м, - констатирует глава компании «Леон элит тревел» Жанна Ямпольская.

– Однако пандемия помешала осуществлению этих планов. Увы, но с тех пор ситуация не слишком сильно изменилась: Италия для туристов из России по-прежнему под запретом именно из-за коронавирусных ограничений. И пока они сняты не будут, надеяться на восстановление потока пассажиров вряд ли стоит».

/TOURBUS.RU