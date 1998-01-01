Новости Российским туристам для посещения Норвегии теперь нужен только ПЦР-тест Вслед за Англией Норвегия также отменяет карантин для прибывающих туристов, включая россиян

Норвегия отменила карантин по прибытию для международных туристов из всех стран. Как сообщил АТОР со ссылкой на директора Совета по туризму Норвегии в России Ольгe Филиппенко, ослабление правил въезда касается всех россиян, и не имеющих ковид-сертификата ЕС – тоже. «Норвегия первой из стран Северной Европы отменяет карантин для всех путешественников из России. С 26 января 2022 года гражданам РФ, не привитым от коронавируса, или имеющим вакцинацию российскими препаратами, например, «Спутником V», для въезда в Норвегию потребуется зарегистрироваться в системе reg.entrynorway.no в течение 72 часов до прилета, сдать ПЦР-тест или тест на антиген за 24 часа до въезда, а также пройти экспресс-тестирование при въезде в Норвегию», – рассказала Ольга Филиппенко. Она подчеркнула, что все путешественники обязаны пройти тестирование по прибытии или же в течение 24 часов после прибытия, если они пересекают границу там, где отсутствуют пункты тестирования. «В большинстве пунктов пересечения границы, например, в аэропорту, тестирование бесплатно», – отметила г-жа Филиппенко. Правила въезда в Норвегию граждан РФ, у которых есть евросертификат о вакцинации, еще более простые: нужно заполнить обязательную форму entrynorway.no за 72 часа до прибытия и пройти бесплатное тестирование по прилету. Дети до 16 лет освобождены от тестирования до вылета, однако по прилету экспресс-тест сдают все пассажиры, независимо от возраста. Ольга Филиппенко также напомнила, что Норвегия выдает россиянам туристические визы. Есть и прямые перелеты: Россия возобновила авиасообщение с Норвегией с 9 ноября 2021 года. В настоящее время из Москвы в Осло регулярные рейсы выполняет «Аэрофлот». А с конца апреля регулярные рейсы из Петербурга в Осло открывает авиакомпания Nordwind. Возможно, что скоро на направление выйдут и другие игроки. По информации Ассоциации туроператоров, туроператоры с позитивом оценивают отмену Норвегией обязательного карантина для российских путешественников. Как и в случае послаблений при въезде в Великобританию, представители туристического рынка отмечают, что этот шаг позволит возобновить групповой туризм из России в Норвегию. «Мы уже начали готовить продукт по Норвегии и одновременно готовим документы для подачи в консульские службы. Ожидаем, что полноценные туры в Норвегию появятся в системе бронирования «Интуриста» и в различных агрегаторах уже к середине марта. Групповые заезды в Норвегию с посещением фьордов также стартуют этой весной», – сообщили в пресс-службе туроператора «Интурист». «На летний сезон мы планируем групповые туры – недельные пакеты с перелетом с программой по фьордам Норвегии», – рассказали в PAC Group. «График программы посещения фьордов для русскоговорящих туристов сейчас в стадии разработки, будем выставлять в продажу такие групповые туры по мере готовности. Если уже сейчас будут поступать запросы, то для самых нетерпеливых можем предложить формат индивидуальных поездок, для расчета и бронирования которых надо воспользоваться платформой FIT-express», – сообщили в «Русском Экспрессе». «Норвегия – круглогодичное направление отдыха, которое предлагает самые разные и весьма интересные туры (активные, экскурсионные, комбинированные и проч.) с высоким качеством сервиса, - заявил нашему порталу представитель компании «Путешествуем вместе» Дмитрий Зимин. – Поэтому теперь, когда страна изменила правила въезда для россиян, спрос на нем наверняка будет как со стороны индивидуальных путешественников, так и организованных». /TOURBUS.RU

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