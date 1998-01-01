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26 января
IMTM-2022 пройдет в Тель-Авиве в конце марта в «живом» формате
Крупнейшая туристическая выставка Восточного Средиземноморья обещает собрать представителей почти 60 стран
Как сообщили нам в пресс-службе Министерства туризма Израиля, «28-я международная туристическая выставка IMTM- 2022 состоится с 29 по 30 марта 2022 года и пройдет в «Экспо Тель-Авив» в Израиле. Новые даты проведения мероприятия были выбраны на основе наличия свободных мест, праздников и с учетом статуса и дат других туристических выставок по всему миру.
Участников выставки ждет насыщенная деловая программа и возможность насладиться оздоровляющей теплой погодой Тель-Авива».
The International Mediterranean Tourism Market (IMTM) – самая крупная выставка для профессионалов туристической отрасли в Восточном Средиземноморье, - добавили в пресс-службе.
Организаторы обещают, что в этом году в экспозиции примут 1870 участников из 57 стран, и за два дня ее посетят более 57 тыс. гостей.
Напомним, что, как мы сообщали в понедельник, туриндустрия Израиля активно возвращается к «нормальной» жизни — так, уже с с 1 февраля международный аэропорт Рамон в Эйлате возобновит прием международных рейсов после почти двухгодичного перерыва. Работа воздушной гавани будет проводиться с учетом строгих санитарных норм, связанных с пандемией COVID-19.
При этом Министерство туризма Израиля традиционно будет субсидировать рейсы в Эйлат. Сумма поддержки консолидаторов будет составлять от 60 до 66 евро за пассажира. Министерство туризма Израиля, по информации АТОР, уже получило несколько заявок от российских авиакомпаний на выполнение субсидируемой перевозки в Эйлат.
Напомним также, что Израиль с 9 января этого года разрешил въезд россиянам, вакцинированным «Спутником V» . При этом с момента полной прививки должно пройти не менее 14 дней, перед вылетом и по прилету нужно сдать платные ПЦР-тесты, а по прилету- также и платный серологический тест на антитела.
Кроме того, Минздрав Израиля проинформировал, что вакцинированными будут считаться и россияне, привитые бустерной вакциной "Спутник Лайт" не позднее, чем через 5 месяцев после основной вакцинации .
Отметим, что пока что регулярные рейсы в Израиль из России не разрешены, однако «Аэрофлот» ежедневно летает из Москвы в Тель-Авив в статусе грузопассажирских рейсов.
/TOURBUS.RU
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