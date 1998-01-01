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25 января
После снятия ограничений россияне хотят отправиться в Испанию и Италию
Сервис SuperJob представил результаты опроса жителей 387 городов России относительно их будущих туристических планов
Большинство россиян — за то, чтобы коронавирусные ограничения на международные поездки были сняты следует из результатов опроса сервиса SuperJob, в котором приняли участие 1600 представителей экономически активного населения из всех регионов страны (387 населенных пунктов).
Всемирная организация здравоохранения рекомендовала отменить коронавирусные ограничения на международные поездки, чтобы снизить уровень экономического и социального стресса, который переживают страны. Такую инициативу поддерживает каждый второй россиянин (53%). Против — лишь каждый четвертый (26%).
В поддержку инициативы высказались 6 из 10 респондентов, зарабатывающих от 80 тыс. руб. в месяц. Среди «антиваксеро»в сторонников снятия ограничений на четверть больше, чем среди привитых от CОVID-19: 61 и 49% соответственно.
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