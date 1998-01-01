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25 января
После снятия ограничений россияне хотят отправиться в Испанию и Италию

Сервис SuperJob представил результаты опроса жителей 387 городов России относительно их будущих туристических планов


 

Большинство россиян — за то, чтобы коронавирусные ограничения на международные поездки были сняты следует из результатов опроса сервиса SuperJob, в котором приняли участие 1600 представителей экономически активного населения из всех регионов страны (387 населенных пунктов).

 

Всемирная организация здравоохранения рекомендовала отменить коронавирусные ограничения на международные поездки, чтобы снизить уровень экономического и социального стресса, который переживают страны. Такую инициативу поддерживает каждый второй россиянин (53%). Против — лишь каждый четвертый (26%).

Сторонников инициативы среди мужчин чуть больше, чем среди женщин (54 и 50% соответственно). Россияне до 34 лет выступают за отмену ограничений активнее более зрелых сограждан (57%).

В поддержку инициативы высказались 6 из 10 респондентов, зарабатывающих от 80 тыс. руб. в месяц. Среди «антиваксеро»в сторонников снятия ограничений на четверть больше, чем среди привитых от CОVID-19: 61 и 49% соответственно.

Какую страну мира россияне мечтают посетить в первую очередь после снятия ковидных запретов? Чаще всего упоминалась Италия (6%). На втором месте — Испания ( 4%). По 3% опрошенных хотели бы полететь в Египет и Турцию. По 2% — в Грецию, Чехию, Китай и США. По 1% — в Финляндию, Францию и Германию. Женщины чаще мечтают об Италии, Греции, Египте, Таиланде и Турции, мужчины — о США и Китае.

Когда коронавирусные ограничения на международные поездки будут сняты, какую страну мира вы посетите в первую очередь?

Вариант ответа

Все

Пол

муж

жен

Никакую, останусь в России

35%

36%

34%

Италия

6%

4%

7%

Испания

4%

4%

3%

Таиланд

4%

3%

5%

Египет

3%

2%

4%

Турция

3%

2%

4%

Греция

2%

1%

4%

Чехия

2%

1%

3%

Китай

2%

3%

1%

США

2%

3%

1%

Финляндия

1%

1%

2%

Франция

1%

1%

2%

Германия

1%

2%

1%

Другое   (Австралия, Болгария, Великобритания, Венгрия, Вьетнам, Грузия, Доминиканская Республика, Израиль, Индия, Казахстан, Канада, Кипр, Латвия, Мексика, Норвегия, Польша, Сербия, Черногория и проч.)

20%

23%

15%

Затрудняюсь ответить

14%

14%

14%

 

 


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