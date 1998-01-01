Аэропорт Стамбула закрыт из-за снежной бури

Сейчас в крупнейшем городе Турции может находиться до 12 тысяч наших туристов

Как сообщает сегодня Ассоциация туроператоров, аэропорт Стамбула из-за невиданной для этих широт снежной бури прекратил принимать и отправлять рейсы днем 24 января. Обильный снегопад и мощный ветер привели к обрушению крыши грузового терминала, - отмечают СМИ.

Из-за этого некоторые рейсы в Стамбул российских перевозчиков 24 января были выполнены в Анкару – в частности, рейсы авиакомпании Nordwind. Все эти туристы в настоящее время размещены в отелях в Анкаре. Они смогут перелететь в Стамбул, когда аэропорт будет открыт.

По подсчетам Аналитической службы АТОР, сейчас в Стамбуле может находиться около 10-12 тыс. россиян (в том числе около 2 тыс. организованных, остальные – самостоятельные туристы, а также граждане РФ, прибывшие к родственникам или по делам бизнеса). Из этого количества своих рейсов в Россию в Стамбуле может ожидать около 1,5 тыс. россиян.

Всего из-за неблагоприятных погодных условий в стамбульском аэропорту со вчерашнего дня были отменены в общей сложности 729 рейсов, из которых 341 прибывающих и 388 вылет. По состоянию на 11.30 утра вторника на сайте аэропорта указано, что он будет закрыт до 13.00 (местное время) вторника, 25 января. Но по сообщению представителей Turkish Airlines, операции прекращены до 00.00 среды 26 января.

Застрявшим в аэропорту пассажирам аэропорт предложил 30% скидки на питание и бесплатный Wi-Fi до наступления 26 января.

На табло аэропорта «Стамбул» сейчас указаны отмененные или задержанные рейсы в Москву, Санкт-Петербург, Казань, Нижний Новгород, Ростов-на-Дону. Также отменены рейсы в Стамбул из Москвы (Turkish Airlines), Екатеринбурга (Nordwind), Санкт-Петербурга (Nordwind).

Сейчас в аэропорту Стамбула, по предварительным подсчетам, могут находиться несколько сотен россиян, включая пассажиров транзитных рейсов. В частности, известно, что в аэропорту Стамбула находятся сейчас пассажиры рейса авиакомпании Nordwind (Стамбул – Москва, 704) – более 150 человек.

Их невозможно вывезти и разместить в отелях из-за того что в городе заблокированы дороги: движение транспорта в Стамбуле остановлено распоряжением мэра Экрема Имамоглу как минимум до 13.00.

По сообщениям источников в принимающих компаниях российских туроператоров, многие туристы, которые должны были вылететь 24-25 января, просто не поехали в аэропорт, а продлили проживание в своих отелях. По всей видимости, останутся в своих отелях и все, кто планировал вылетать сегодня – до аэропорта не доехать.

Авиакомпания Turkish Airlines сообщила во вторник, что разместила в отелях 5420 человек – пассажиров своих международных рейсов. Среди них были и россияне.

Часть рейсов сейчас берет на себя второй аэропорт Стамбула – Сабиха Гекчен. На момент 11 утра 25 января этот аэропорт работает, но в очень напряженном режиме. Некоторые рейсы задерживаются.

По данным на табло аэропорта Сабиха Гекчен, около 10.00 был выполнен рейс авиакомпании Pegasus в Санкт-Петербург, на 11.35 запланирован рейс в Москву. Также на вторник запланированы рейсы «Победы» и Pegasus из Сабиха в Москву и в Краснодар, - сообщает АТОР.

Отметим также, что, по информации местных СМИ, впервые за 29 лет снег в эти дни выпал и в Анталье.

/TOURBUS.RU