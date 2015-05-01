Новости Российские туристы смогут посещать Англию без карантина С 11 февраля в основной части Соединенного Королевства значительно упрощаются правила въезда иностранных граждан

Как сообщили нашему порталу в компании BSI Group, с 11 февраля облегчается въезд в Англию иностранцев, включая россиян - отменяется карантин для всех прибывающих в эту часть Британских островов, вне зависимости от статуса вакцинации. Правила становятся проще для всех, хотя и остаются разными для вакцинированных и невакцинированных путешественников. Как сообщается, для полностью вакцинированных признанными в стране вакцинами путешественников отменяются тесты перед вылетом и по прибытии в Англию. Соблюдать самоизоляцию по прибытии не нужно. Путешественники без прививки вакциной, признанной в Великобритании, должны будут предъявить негативный тест на ковид, сделанный не позднее чем за два дня до въезда в Англию. Также необходимо будет забронировать заранее и сделать ПЦР-тест по прибытии в страну. Соблюдать самоизоляцию по прибытии не нужно, за исключением случаев, когда тест после въезда в Англию оказался положительным. При этом заполнение формы на въезд (Passenger Locator Form) остаётся обязательным для всех пассажиров. Также в компании отметили, что до 11 февраля в стране продолжают действовать прежние правила въезда. Так, дляя путешественников без прививки вакциной, признанной в Великобритании , необходим ПЦР-тест перед вылетом, соблюдение самоизоляции по прилёту в течение 10 дней и два обязательных пцр-теста на второй и восьмой день после прибытия. Сократить карантин до пяти дней можно, забронировав тест на пятый день после прибытия. При этом дДети до 4 лет освобождены от всех тестов. Дети 5-17 лет, вне зависимости от статуса вакцинации, могут придерживаться правил для полностью вакцинированных путешественников. Для прибывающих из «красного» списка стран действуют отдельные правила с обязательным пакетом тестов и карантином в отеле. Напомним, что, как мы сообщали ранее, с завтрашнего дня в Англии отменяются практически все ограничения, введенные в конце прошлого года для борьбы с распространением штамма "омикрон". Отметим еще раз, что эти решение касается только Англии. В остальных частях Великобритании вопрос об ограничениях регулируется местными властями. Таким образом, после 26 января требования "паспорта вакцинации", ношение масок в общественных местах и перевод на удаленную работу больше не будут действовать. Если же частные компании захотят использовать "паспорта вакцинации" для допуска людей на свою территорию, то они могут оставить соответствующие меры в силе. /TOURBUS.RU



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