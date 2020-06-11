Новости Россияне начнут отдыхать в Таиланде по программе Test&Go с 1 февраля Упрощенный порядок въезда станет доступен россиянам уже на следующей неделе

Власти Таиланда распространили программу Test&Go на туристов из всех стран мира, в том числе российских, в ее рамках можно въезжать во все провинции королевства без карантина, сообщили нам сегодня в Управлении по туризму Таиланда (ТАТ). Напомним, что, в соответствии с этой программой, вакцинированные, в том числе «Спутником» туристы могут отдыхать в стране с условием сдачи двух тестов. «Центр управления ситуацией с Covid-19 (CCSA) при правительстве Таиланда утвердил возобновление схемы въезда в Таиланд по программе Test&Go без прохождения карантина. С 1 февраля 2022 года туристы из России и любой другой страны мира, прошедшие полную вакцинацию препаратами, одобренными Минздравом Таиланда и/или ВОЗ, могут посетить Таиланд в рамках программы», — говорится в сообщении ТАТ. При этом условия въезда по схеме Test&Go будут дополнены новыми требованиями. Так, все новые заявки должны сопровождаться подтверждением бронирования номера с предоплатой за 2 ночи в отелях категории SHA Extra Plus (SHA++), AQ, OQ или AHQ на 1 и 5 день и двумя оплаченными ПЦР-тестами, которые будут проведены на 1 и 5 день соответственно. При этом первое бронирование минимум одной ночи в отеле должно включать оплату размещения в отеле, ПЦР-тестирования и сертифицированного трансфера из аэропорта в отель. ПЦР-тест на пятый день бронируется и оплачивается доступным в регионе способом. Зарегистрироваться в системе Thailand Pass теперь можно не ранее, чем за 60 дней до планируемой даты прибытия в Таиланд. Как уточняют в ТАТ, путешественники могут забронировать проживание в 2 разных отелях для размещения в 1 и 5 день. В эти дни необходимо оставаться в забронированном номере до получения результатов ПЦР-тестирования. «Также с 1 февраля 2022 года расширяется перечень направлений, доступных в рамках программы «Песочница»: к уже имеющимся будут добавлены провинции Чонбури (Банг-Ламунг, Паттайя, Сирача, Сичанг, Саттахип (только На-Джомтьен и Банг Сарай)) и Трат (Ко Чанг). Туристы также смогут перемещаться между различными регионами, включенными в программу «Песочница» в первые 7 дней после прибытия. Согласно новым правилам, можно трижды сменить регион, забронировав проживание в 3-х разных отелях», — говорится в сообщении. Как напоминает сегодня «Интерфакс», что власти Таиланда с 1 ноября разрешили въезд по упрощенной схеме Test&Go привитым утвержденными ВОЗ вакцинами гражданам 63 стран с высоким уровнем вакцинации населения. Они могут передвигаться по Таиланду ез ограничений после теста в аэропорту. Россия в этот список ранее не вошла. До 1 февраля россияне могут въезжать в ограниченное число провинций по схеме Sandbox ("Песочница Пхукета"), если они получили две дозы прививки "Спутник V". Для въезда в страну по программе «Песочницы» туристам нужно зарегистрироваться в системе Thailand Pass, предоставив подтверждение оплаты отеля и предоплаты 2 или 3 тестов, в зависимости от продолжительности поездки. Кроме того, необходимо оформить страховку, включающую лечение от коронавируса с покрытием не менее чем на $50 тыс. Также нужен сертификат вакцинации и ПЦР-тест, сделанный не ранее чем за 72 часа до поездки. Детям до 18 лет нужен только тест. Как отмечает также «Интерфакс», несмотря на сложные правила въезда и значительно выросшие цены спрос на поездки в Таиланд у российских туристов есть. Туроператоры отмечают, что росту спроса способствовало увеличение объема перевозки на Пхукет. Средняя стоимость туров в феврале-марте составляет 160 тыс. рублей на двоих без перелета, что вдвое больше, чем до пандемии. /TOURBUS.RU

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