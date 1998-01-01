«Больше, чем путешествие»: разнообразно, интересно и полезно

Сегодня в столице проходит стратегическая сессия: «Проект «Больше, чем путешествие»: итоги старта в 2021 году и стратегия реализации на 2022-2024 гг.»

Стратегическая сессия «Проект «Больше, чем путешествие»: итоги старта в 2021 году и стратегия реализации на 2022-2024 гг.» проходит сегодня в столичном «Новотеле» .

Проект «Больше, чем путешествие» реализуется Федеральным агентством по туризму в соответствии с поручениями президент В.В. Путина и председателя правительства М.М. Мишустина совместно с АНО «Россия страна возможностей», Министерством науки и высшего образования, Федеральным агентством по делам молодежи.

Целью программы является поощрение туристскими поездками активных участников конкурсов и проектов АНО «Россия – страна возможностей» и Общероссийской общественно-государственной просветительской организации «Российское общество «Знание».

Организаторами было разработано 250 разнообразных и насыщенных программ путешествий по нашей стране. Уникальность их состоит в том, что кроме, собственно, туристской поездки они включают так называемую «полезную программу» по 12 тематическим направлениям(Создавай будущее; Твори; Сохраняй природу; Расскажи о главном; Делай добро и т.д.)

Полезная программа предполагает конкретную прикладную (образовательную, творческую, интеллектуальную, волонтерскую) деятельность участников.

С 2022 года на плановый период 2023 и 2024 годов мероприятие включено в федеральный проект «Повышение доступности туристических продуктов», входящего в состав национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства». Запланировано финансирование в размере до 2 млрд рублей в год.

В 2021 году планировалось поощрить туристскими поездками с полной оплатой расходов не менее 49 900 человек – участников, финалистов и победителей конкурсов и проектов АНО «РСВ» и Общества «Знание».

По итогам года туристские поездки получили 50 617 частников. 5 000 участников уже осуществили свои поездки, остальные сделают это до конца сентября 2022 года.

Реализация проекта в 2021 году выявила ряд проблем, связанных с продуктовым предложением и коммуникационным сопровождением проекта. Для успешной реализации проекта в 2022-2024 г.г. Федеральное агентство по туризму проводит стратегическую сессию по обсуждению итогов старта проекта и основных положений по его корректировке.