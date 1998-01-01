Новости Египет впустит туристов даже с «нечитаемым» сертификатом Египетское Управление по продвижению туризма разъяснило порядок въезда россиян, действующий с 22 января

Египетское Управление по продвижению туризма (ETPB) разослало российским туристическим компаниям циркуляр, в котором официально разъяснило правила въезда граждан РФ в Египет с 22 января 2022 года. Об этом сообщает АТОР со ссылкой на Посольство Египта в Москве и пресс-службу туроператора «Интурист». В письме ETPB подтверждается информация, опубликованная ранее - основные правила въезда россиян в Египет не изменились. Въезд в Египет по суше, морю или воздуху гражданам РФ разрешен с прививкой «Спутником V» или прививками, одобренными ВОЗ, если с момента вакцинации прошло не менее 14 дней. Без прививки – со справкой об отрицательном результате теста на COVID-19. Подойдут ПЦР-тест не старше 72 часов, экспресс-тестом на антиген не старше 24 часов, или экспресс-тест британского стандарта ID Now. В ETPB обращают внимание: если прежде для въезда в Египет непривитым и переболевшим ковидом требовался именно ПЦР-тест, то теперь есть альтернатива. Как и ранее, от всех этих требований освобождены дети до 12 лет. Более мягкими стали требования и к тем пассажирам, сертификат о вакцинации или о тестировании которых не соответствует установленным нормам контроля и правилам. Прежде туристов с такими документами могли не пустить в страну. Теперь же россияне, у которых, например, не считается QR-код или из-за задержки рейса истек срок действия ПЦР-теста, могут по прибытии сдать экспресс-тест за $20. Это можно сделать при въезде через аэропорты Шарм-эль-Шейха, Табы, Хургады, Марса-Алама, Луксора и Асуана. При этом даже в случае положительного результата этого экспресс-теста иностранца не депортируют, а разрешат въезд на территорию Египта с условием самоизоляции сроком на пять дней в отеле, гдезабронировано проживание. На шестой день пребывания турист может сдать ПЦР-тест. В случае отрицательного результата разрешается прекратить изоляцию; если результат положительный, карантин продолжается еще пять дней, после чего изоляция прекращается без необходимости повторного обследования. В пресс-службе «Интуриста» позитивно оценивают изменения в правилах въезда в Египет, - отмечают в Ассоциации туроператоров. «Если турист не прошел вакцинацию, у него есть выбор в прохождении тестов для въезда в Египет. Это может быть как ПЦР-тест, так и теперь и тест на антиген. Это также важно для тех, кто привит вакциной «Спутник Лайт». Российская однокомпонентная вакцина по-прежнему не является прививкой, одобренной для въезда в Египет. Поэтому привитым «Спутником Лайт» до вылета в Египет требуется обязательный тест на COVID-19», – сообщили в «Интуристе». /TOURBUS.RU

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