Петербург сместил Москву с первого места в рейтинге самых привлекательных для гостиничного бизнеса городов России

Cанкт-Петербург, Москва и Сочи возглавили рейтинг самых привлекательных для гостиничного бизнеса городов России, говорится в исследовании компании Cushman & Wakefield, на которое ссылантся сегодня «Интерфакс».

"Санкт-Петербург стал лидером обновленного рейтинга топ-20 городов, к которым ведущие гостиничные операторы проявляют наибольший интерес, сместив Москву, с 9,5 баллами, на второе место. В первую пятерку также вошли Сочи, Казань и Ростов-на-Дону", — говорится в исследовании.

Опрос среди крупнейших российских и международных игроков гостиничного бизнеса проводился в конце 2021 года. Респондентам предлагалось оценить привлекательность городов для открытия в них гостиниц их сети. Каждому городу выставляли баллы от 1 (неинтересно) до 10 (очень интересно), затем для каждого города подсчитали средний балл.

Все города из пятерки лидеров получили в среднем от 8 до 10 баллов. Состав тройки не изменился с прошлого года, при этом Москва и Петербург поменялись местами.

"Этот факт вызывает интерес, так как Москва, в силу более сбалансированного сочетания делового и туристского спроса, по-прежнему остается более предсказуемым и динамичным рынком. Однако по этой же причине гостиничный рынок Москвы гораздо более "затоварен" и конкурентен, тогда как рынку Петербурга все еще есть, куда расти", — прокомментировала результаты опроса партнер Cushman & Wakefield Марина Усенко.

Среди дополнительных факторов, повышающих привлекательность Санкт-Петербурга, она назвала ожидаемый рост потока иностранных туристов после открытия границ.

При этом среди заявленных и строящихся гостиниц в Москве почти половина номерного фонда приходится на верхний ценовой сегмент. В Санкт-Петербурге он занимает не более 1%.

Также опрос показал, что две трети гостиничных операторов считают сложности с финансированием главной причиной отмены или отсрочки новых проектов. Срок, на который все откладывается, оценивается в полгода-год.

Подавляющее большинство опрошенных (73%) ожидают восстановления доходности номеров до уровня 2019 года уже в 2023-м — и в Москве, и в регионах.