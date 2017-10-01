Сбербанк вложился в систему бронирования рыболовных туров

Структура Сбербанка приобрела акции маркетплейса бронирования рыболовных туров по всему миру Fish.Travel

Группа Сбербанка получила 5,5% маркетплейса бронирования рыболовных туров Fish.Travel в рамках конвертации займа этой компании, - сообщает сегодня «Интерфакс».

ООО "Цифровые технологии" (структура Сбербанка) получила 5,51% ООО "Фиш тревел" в январе 2022 года, следует из данных аналитической системы "СПАРК-Интерфакс".

Тогда же доля ООО "ФРИИ инвест" (структура Фонда развития интернет-инициатив) в "Фиш тревел" выросла с 6,65% до 8,35%. Доли основных владельцев сервиса Константина Пискунова и Елены Соколовой сократились с 50,35% до 44,27% и с 23,75% до 20,88% соответственно.

Fish.Travel в рамках очередного раунда привлечения инвестиций получил от ФРИИ и ряда инвесторов 13 млн рублей в обмен на 6,5%-ную долю в компании, сообщили "Интерфаксу" в Сбербанке.

"Сервис является выпускником первой волны международного акселератора Sber500, на демо-дне которого получил конвертируемый заем размером 5 млн рублей, условие конвертации — привлечение следующего раунда. В рамках конвертации займа Сбер дополнительно получил долю 5,5%", — отметил представитель кредитной организации.

Fish.Travel — маркетплейс бронирования рыболовных туров по всему миру, основанный в 2018 году. Сервис в июне 2018 года получил от ФРИИ 2,5 млн рублей в обмен на 7%-ную долю в компании. К сервису подключено свыше 400 провайдеров рыболовных туров из 42 стран.

/TOURBUS.RU