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«Уральские авиалинии» в феврале начинают полеты на Мадейру

Португальский остров принимает российских туристов, вакцинированных «Спутником»

Авиакомпания "Уральские авиалинии" в феврале приступит к выполнению прямых рейсов из подмосковного аэропорта Жуковский в Фуншал (остров Мадейра, Португалия), сообщается в Telegram-канале авиаперевозчика.

"Рейсы Жуковский - Фуншал - Жуковский будут выполняться с 20 февраля 2022 года по воскресеньям", - говорится в сообщении.

Согасно расписанию на сайте перевозчика, рейсы будут выполняться на лайнере Airbus A321neo Вылет из Жуковского в 08:15 утра, прилет в Фуншал в 12:05, время местное. Рейс заявлен как чартерный. Стоимость билета в один конец - от 32 тыс. руб., время в пути - 6:50.

"Уральские авиалинии" - одна из ведущих российских авиакомпаний по объему пассажирских перевозок. География полетов насчитывает более 200 направлений. Воздушный флот состоит из самолетов концерна Airbus, перевозчик эксплуатирует 52 авиалайнера.

Напомним, что еще с 8 июля прошлого года власти автономного региона Португалии - архипелага Мадейра одобрили вакцины, которые еще не получили такой статус в Европейском агентстве лекарственных средств (EMA). В числе разрешенных вакцин значится и российский «Спутник V».

Вакцинированным и переболевшим туристам (справка о перенесенном COVID-19, выданная минимум за 180 дней до поездки) таким образом разрешен въезд на Мадейру без предоставления ПЦР-теста.

На обоих островах архипелага – Мадейре и Порту-Санту открыт «Зеленый коридор» для российских туристов. Напомним, авиасообщение с Португалией возобновлено, но Лиссабон, как и все португальские регионы, кроме Мадейры, не принимают туристов из России.

Перед поездкой необходимо заполнить эпидемиологическую анкету регионального управления здравоохранения, после прибытия в аэропорт Мадейры пройти процедуру автоматического измерения температуры.

Невакцинированные туристы должны предъявить отрицательный результат ПЦР-теста на COVID-19, сделанного не ранее чем за 72 часа до вылета. В случае выявления положительного результата на COVID-19 пассажира отправляют на изоляцию за свой счет на срок до 14 дней в медицинское учреждение по месту проживания или в отель.

/TOURBUS.RU

